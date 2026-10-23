Restaurantes respaldan la propuesta para eximir del IVU los alimentos preparados

La Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (Asore) dijo favorecer que se elimine el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) a los alimentos preparados, una petición que la gobernadora Jenniffer González Colón anunció que presentará a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

En declaraciones escritas, la presidenta de Asore, Sonia Navarro, dijo que “es urgente que la (JSF) tome esta determinación con la premura que amerita. La exención del IVU en los alimentos preparados es una medida que Asore ha reclamado desde febrero, cuando comenzaron a agravarse las dificultades con los servicios esenciales de agua y electricidad, porque entendemos que el consumidor necesita alternativas concretas para aliviar la presión sobre su presupuesto familiar”.

Agregó que la medida representaría una forma directa de aliviar el bolsillo de los consumidores, golpeado por aumentos en la compra, en la gasolina, en la luz y en otros renglones del presupuesto familiar.

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“Esta medida representa una oportunidad para reducir directamente el costo que pagan los consumidores por sus alimentos y ofrecer un respiro en medio de una situación económica que continúa afectando tanto a las familias como a los comerciantes”, agregó Navarro.

La ejecutiva hizo un llamado a la JSF “a considerar el impacto de esta determinación más allá de su dimensión fiscal, toda vez, que esto se trata de un elemento esencial para la vida humana, se trata de la alimentación de un país”.

“En Asore hemos sostenido que los alimentos preparados son parte esencial de la vida cotidiana y que no deberían estar sujetos al IVU. Esperamos que esta evaluación permita avanzar hacia una medida concreta de beneficio para los consumidores y reiteramos nuestra disposición de colaborar con el gobierno y la (JSF) para que pueda implementarse de manera efectiva”, agregó.

En un mensaje ofrecido este viernes a través de la red social Facebook, González Colón anunció que presentará a la JSF una propuesta para eximir del IVU la compra de alimentos preparados en restaurantes durante los meses de noviembre y diciembre. Esto, en el contexto de los escalonados aumentos en la factura de la luz.

“Entraría en vigor como determinación administrativa del secretario de Hacienda”, dijo González, durante su mensaje.

De igual forma, el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), José “Che” Aparicio, expresó su respaldo a la propuesta y dijo que podría “amortiguar las incesantes cargas operacionales que enfrentan nuestros comercios en medio de la emergencia económica que vivimos. Ante el aumento en los costos de energía, toda medida que contribuya a aliviar la presión económica sobre los negocios y los consumidores merece ser evaluada con seriedad”.