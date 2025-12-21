Resumen 2025: aumentos en el Seguro Social y la apertura de Ross entre las más leídas del sector económico

A través de 2025, el sector económico de Puerto Rico estuvo marcado por movimientos que impactaron directamente a consumidores, trabajadores y empresas.

Cierres inesperados de comercios, reestructuraciones corporativas, ventas millonarias, nuevos programas de apoyo financiero y la llegada de cadenas internacionales reflejaron un año de ajustes y oportunidades en un mercado en constante transformación.

Estas 12 historias, las más leídas en la sección de Negocios de El Nuevo Día, capturan los momentos clave que definieron la conversación económica del país:

El 28 de mayo de 2025, los consumidores se encontraron con las 111 localidades de Church’s Chicken cerradas en toda la isla. Tampoco operaron Pollo Tropical, Krispy Kreme, Papa Johns ni Baskin Robbins. En total, 192 establecimientos del Grupo Larrea suspendieron operaciones durante ese día.

El cierre no respondió a una emergencia, sino a un evento corporativo planificado con más de un año de anticipación. Más de 4,600 empleados fueron convocados al Centro de Convenciones de Miramar para participar en una jornada de confraternización bajo el lema “Celebrando la alegría de servir”.

El gobierno federal anunció que el ajuste por costo de vida del Seguro Social sería de 2.8% para 2026. Este aumento representó un incremento promedio de más de $56 mensuales para los jubilados.

La medida impactó a casi 71 millones de beneficiarios del Seguro Social a partir de enero, mientras que cerca de 7.5 millones de personas que reciben Ingreso Suplementario de Seguridad comenzaron a ver el aumento desde finales de diciembre de 2025.

Un ejemplo de una tarjeta de Seguro Social.

Durante 2025, Walgreens protagonizó importantes movimientos corporativos. Su empresa matriz, Walgreens Boots Alliance, fue vendida a la firma de capital privado Sycamore Partners por más de $22,000 millones.

Además, Walgreens of Puerto Rico Inc. vendió más de una decena de propiedades en la isla. El nuevo propietario anunció planes para dividir la empresa en cinco unidades de negocio independientes, en medio de una estrategia que incluyó el cierre de miles de farmacias a nivel global.

La cadena, que llegó a tener más de 100 tiendas en Puerto Rico, cerró a finales de 2024 la farmacia del Santa Rosa Mall en Bayamón.

El cierre de Sears en Plaza Las Américas, la última tienda de esta cadena que quedaba en la isla, fue solo uno de varios casos que reflejaron las dificultades de distintas empresas en Puerto Rico. Durante el año, franquicias de comida, cadenas extranjeras, comercios tecnológicos, escuelas privadas y manufactureras enfrentaron serios retos financieros y operacionales.

Algunas compañías optaron por reenfocar sus planes de crecimiento, mientras otras cerraron definitivamente. Entre ellas figuró Mac Center, especializada en productos Apple, que cerró su tienda en The Mall of San Juan tras apenas un año de operaciones en la isla.

El gobierno anunció el programa “Vivienda Joven”, dirigido a profesionales de entre 21 y 35 años graduados en los pasados cinco años.

La iniciativa buscó facilitar la compra de la primera residencia en Puerto Rico. Administrado por la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), el programa se integró al Seguro Hipotecario de la AFV y estuvo disponible desde junio, con el objetivo de atender una de las principales barreras para la población joven.

El programa fue uno de varios de los que anunció el gobierno para ayudar a la ciudadaní.

Durante 2025, los centros comerciales de Puerto Rico recibieron nuevos inquilinos y se prepararon para una expansión aún mayor en los siguientes meses. Más de una decena de tiendas anunciaron aperturas en distintos puntos del país.

Entre las marcas figuraron empresas que llegaron por primera vez a la isla y otras que ampliaron su presencia, incluyendo Ross, Sephora, Tag Heuer y Little Switzerland, dinamizando el empleo y el consumo.

Aunque uno de sus restaurantes reabrió tras un cierre temporal, Arby’s cesó operaciones en sus locales corporativos restantes en la isla durante 2025. La cadena había regresado a Puerto Rico en 2021 con planes ambiciosos de expansión.

La salida marcó otro ejemplo de los retos que enfrentan las franquicias de comida rápida en un mercado altamente competitivo y con costos operacionales elevados.

El restaurante Arby's en Plaza Escorial.

Tras meses de incertidumbre, el conglomerado peruano Grupo Gloria concretó la venta de la planta de Suiza Dairy en Aguadilla y su portafolio de productos.

La empresa local Suiza Caribe, afiliada de CC1 Companies, adquirió la operación. La transacción garantizó la continuidad de la icónica marca fundada en 1942 y representó un alivio para el sector ganadero.

Dos boletos vendidos en Missouri y Texas ganaron el premio mayor de $1,787 millones en el sorteo de Powerball de septiembre.

En Puerto Rico, varios jugadores también resultaron ganadores, incluyendo cinco premios de $100,000 y uno de $50,000, lo que convirtió el sorteo en uno de los más comentados del año.

La cadena Ross inició el proceso de contratación de personal gerencial para sus primeras tiendas en la isla.

Las ubicaciones incluyeron centros comerciales en Guayama, Caguas y Carolina.

La empresa buscó llenar puestos clave como supervisores, subgerentes y especialistas en protección, marcando el inicio formal de su operación.

La tienda Ross en Los Colobos.

Luego de dos años de preparación, Ross Dress for Less anunció que estaba lista para abrir sus primeras tiendas en Puerto Rico.

Ejecutivos de la cadena confirmaron que la expansión forma parte de un plan estratégico a largo plazo, con miras a continuar abriendo establecimientos en los años siguientes.

Más de 4,200 empleados del Grupo Larrea participaron por primera vez en un evento masivo de confraternización en el Centro de Convenciones.

El presidente del grupo destacó la importancia del recurso humano y reafirmó su compromiso de crear oportunidades laborales, en una jornada que cerró simbólicamente uno de los momentos más comentados del año empresarial.