NegociosEconomía
Suscriptores
Bolsa de valores 03:27 AM
S&P 500
6834.50
0.88%
·
Dow Jones
48134.89
0.38%
·
Nasdaq
23307.62
1.31%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Resumen 2025: aumentos en el Seguro Social y la apertura de Ross entre las más leídas del sector económico

Decisiones clave, retos persistentes y oportunidades emergentes definieron el panorama en la isla

21 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
R𝗼𝘀𝘀 𝗗𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗟𝗲𝘀𝘀 en Los Colobos. (Pablo Martínez Rodríguez)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

A través de 2025, el sector económico de Puerto Rico estuvo marcado por movimientos que impactaron directamente a consumidores, trabajadores y empresas.

RELACIONADAS

Cierres inesperados de comercios, reestructuraciones corporativas, ventas millonarias, nuevos programas de apoyo financiero y la llegada de cadenas internacionales reflejaron un año de ajustes y oportunidades en un mercado en constante transformación.

Estas 12 historias, las más leídas en la sección de Negocios de El Nuevo Día, capturan los momentos clave que definieron la conversación económica del país:

1. Ningún Church’s Chicken abrirá el miércoles en Puerto Rico: conoce la razón

El 28 de mayo de 2025, los consumidores se encontraron con las 111 localidades de Church’s Chicken cerradas en toda la isla. Tampoco operaron Pollo Tropical, Krispy Kreme, Papa Johns ni Baskin Robbins. En total, 192 establecimientos del Grupo Larrea suspendieron operaciones durante ese día.

El cierre no respondió a una emergencia, sino a un evento corporativo planificado con más de un año de anticipación. Más de 4,600 empleados fueron convocados al Centro de Convenciones de Miramar para participar en una jornada de confraternización bajo el lema “Celebrando la alegría de servir”.

Grupo Larrea, que opera cinco franquicias de comida rápida en Puerto Rico, cesará operaciones por un día para celebrar y honrar a su fuerza trabajadora. Island Creamery Inc., tenedora exclusiva de la franquicia Baskin-Robbins en Puerto Rico, luego de la adquisición por parte del Grupo en 2016. En el 2024, Grupo Larrea renovó la marca de la heladería que llegó a Puerto Rico en 1976. Recientemente, la empresa abrió nuevos establecimientos en Bayamón y el área de Cupey en San Juan. Al presente, la empresa opera sobre una treintena de establecimientos.Cuando abrió sus puertas en Caguas, solo en el primer año de operaciones, Krispy Kreme vendió unos $8 millones. Al presente, la cadena cuenta con ocho establecimientos. En total, considerando las cinco franquicias, Grupo Larrea emplea unas 4,600 personas.
1 / 16 | Grupo Larrea: el nombre detrás de Church's, Baskin Robbins y otras franquicias de comida rápida en Puerto Rico. Grupo Larrea, que opera cinco franquicias de comida rápida en Puerto Rico, cesará operaciones por un día para celebrar y honrar a su fuerza trabajadora. Island Creamery Inc., tenedora exclusiva de la franquicia Baskin-Robbins en Puerto Rico, luego de la adquisición por parte del Grupo en 2016. - Suministrada

2. Aumentará el Seguro Social en el 2026: conoce cuánto recibirás de más en el cheque

El gobierno federal anunció que el ajuste por costo de vida del Seguro Social sería de 2.8% para 2026. Este aumento representó un incremento promedio de más de $56 mensuales para los jubilados.

La medida impactó a casi 71 millones de beneficiarios del Seguro Social a partir de enero, mientras que cerca de 7.5 millones de personas que reciben Ingreso Suplementario de Seguridad comenzaron a ver el aumento desde finales de diciembre de 2025.

Un ejemplo de una tarjeta de Seguro Social.
Un ejemplo de una tarjeta de Seguro Social. (Jenny Kane)

3. Qué pasará con la cadena Walgreens

Durante 2025, Walgreens protagonizó importantes movimientos corporativos. Su empresa matriz, Walgreens Boots Alliance, fue vendida a la firma de capital privado Sycamore Partners por más de $22,000 millones.

Además, Walgreens of Puerto Rico Inc. vendió más de una decena de propiedades en la isla. El nuevo propietario anunció planes para dividir la empresa en cinco unidades de negocio independientes, en medio de una estrategia que incluyó el cierre de miles de farmacias a nivel global.

La cadena, que llegó a tener más de 100 tiendas en Puerto Rico, cerró a finales de 2024 la farmacia del Santa Rosa Mall en Bayamón.
La cadena, que llegó a tener más de 100 tiendas en Puerto Rico, cerró a finales de 2024 la farmacia del Santa Rosa Mall en Bayamón. (GJP)

4. Sears no es la única empresa en aprietos; otras incluso se van de Puerto Rico

El cierre de Sears en Plaza Las Américas, la última tienda de esta cadena que quedaba en la isla, fue solo uno de varios casos que reflejaron las dificultades de distintas empresas en Puerto Rico. Durante el año, franquicias de comida, cadenas extranjeras, comercios tecnológicos, escuelas privadas y manufactureras enfrentaron serios retos financieros y operacionales.

Algunas compañías optaron por reenfocar sus planes de crecimiento, mientras otras cerraron definitivamente. Entre ellas figuró Mac Center, especializada en productos Apple, que cerró su tienda en The Mall of San Juan tras apenas un año de operaciones en la isla.

Sears fue una de las anclas de Plaza Las Américas desde 1979.La cadena llegó a tener 10 tiendas en la isla en los principales centros comerciales, como Plaza del Caribe en Ponce, Mayagüez Mall y Plaza Carolina, entre otros. Ana Vargas lamentó que, después de tantos años, Sears se vaya de Puerto Rico. Ella solía comprar ahí sus espejuelos, la ropa, prendas y los juguetes para sus nietos.
1 / 12 | ¡Adiós a Sears!: la última tienda en Puerto Rico cierra sus puertas. Sears fue una de las anclas de Plaza Las Américas desde 1979. - Xavier Araújo

5. Nueva oportunidad de financiamiento de vivienda para jóvenes

El gobierno anunció el programa “Vivienda Joven”, dirigido a profesionales de entre 21 y 35 años graduados en los pasados cinco años.

La iniciativa buscó facilitar la compra de la primera residencia en Puerto Rico. Administrado por la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), el programa se integró al Seguro Hipotecario de la AFV y estuvo disponible desde junio, con el objetivo de atender una de las principales barreras para la población joven.

El programa fue uno de varios de los que anunció el gobierno para ayudar a la ciudadaní.
El programa fue uno de varios de los que anunció el gobierno para ayudar a la ciudadaní. (Shutterstock)

6. Más de una decena de tiendas abrirán en Puerto Rico en los próximos meses

Durante 2025, los centros comerciales de Puerto Rico recibieron nuevos inquilinos y se prepararon para una expansión aún mayor en los siguientes meses. Más de una decena de tiendas anunciaron aperturas en distintos puntos del país.

Entre las marcas figuraron empresas que llegaron por primera vez a la isla y otras que ampliaron su presencia, incluyendo Ross, Sephora, Tag Heuer y Little Switzerland, dinamizando el empleo y el consumo.

Una fémina posa junto a las bolsas de compra, tras salir de la tienda Ross de Céntrico en Guayama.La tienda Ross de Caguas está en el centro comercial Plaza Centro 1.En total, la cadena emplea unas 300 personas en Puerto Rico.
1 / 16 | Furor por la apertura de Ross en Puerto Rico. Una fémina posa junto a las bolsas de compra, tras salir de la tienda Ross de Céntrico en Guayama. - Suministrada

7. Cierran todos los restaurantes corporativos de Arby’s en Puerto Rico

Aunque uno de sus restaurantes reabrió tras un cierre temporal, Arby’s cesó operaciones en sus locales corporativos restantes en la isla durante 2025. La cadena había regresado a Puerto Rico en 2021 con planes ambiciosos de expansión.

La salida marcó otro ejemplo de los retos que enfrentan las franquicias de comida rápida en un mercado altamente competitivo y con costos operacionales elevados.

El restaurante Arby's en Plaza Escorial.
El restaurante Arby's en Plaza Escorial. (Suministrada)

8. Se consuma la venta de Suiza Dairy

Tras meses de incertidumbre, el conglomerado peruano Grupo Gloria concretó la venta de la planta de Suiza Dairy en Aguadilla y su portafolio de productos.

La empresa local Suiza Caribe, afiliada de CC1 Companies, adquirió la operación. La transacción garantizó la continuidad de la icónica marca fundada en 1942 y representó un alivio para el sector ganadero.

Establecida en 1942, Suiza Dairy fue una de las elaboradoras de leche fresca más importantes de Puerto Rico. Para la década de 1990 se convirtió en líder del mercado, a medida que otras procesadoras cerraron sus puertas.En las décadas de 1970 y 1980, Puerto Rico contó con hasta 13 plantas elaboradoras de leche. Para la década de 1990, quedaban cinco elaboradoras, a saber: Tres Monjitas, Caparra Dairy, Suiza Dairy, Borinquen Dairy, en Aguadilla, y Mayagüez Dairy.Luego del cese de operaciones, Suiza Dairy no ha renovado su licencia como elaborador de leche fresca ante la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL). La empresa sí ha solicitado permiso para importar el lácteo a Puerto Rico en su forma condensada, entre otras. La licencia de Suiza Dairy para elaborar leche fresca vence el lunes, 30 de junio de 2025.
1 / 16 | Suiza Dairy: de la cima a la incógnita. Establecida en 1942, Suiza Dairy fue una de las elaboradoras de leche fresca más importantes de Puerto Rico. Para la década de 1990 se convirtió en líder del mercado, a medida que otras procesadoras cerraron sus puertas. - Jorge A Ramirez Portela

9. Hay dos nuevos millonarios: estos fueron los lugares donde se vendieron los boletos ganadores del Powerball

Dos boletos vendidos en Missouri y Texas ganaron el premio mayor de $1,787 millones en el sorteo de Powerball de septiembre.

En Puerto Rico, varios jugadores también resultaron ganadores, incluyendo cinco premios de $100,000 y uno de $50,000, lo que convirtió el sorteo en uno de los más comentados del año.

Aunque todos anhelan el premio mayor, los que juegan el Powerball tienen la posibilidad de ganar premios secundarios, como ocurrió el pasado miércoles, 2 de noviembre, cuando al menos tres premios secundarios cayeron en jugadas de Puerto Rico; uno de $100,000 y dos de $50,000.Las jugadas de Powerball se pueden hacer por adelantado. Los sorteos se llevan a cabo los lunes, miércoles y sábado.Una jugada con Double Play tiene un costo de $4.00.
1 / 6 | ¿Qué otros premios puedo ganar en Powerball además del "jackpot"?. Aunque todos anhelan el premio mayor, los que juegan el Powerball tienen la posibilidad de ganar premios secundarios, como ocurrió el pasado miércoles, 2 de noviembre, cuando al menos tres premios secundarios cayeron en jugadas de Puerto Rico; uno de $100,000 y dos de $50,000. - Archivo

10. La cadena Ross recluta empleados para sus primeras tiendas en Puerto Rico

La cadena Ross inició el proceso de contratación de personal gerencial para sus primeras tiendas en la isla.

Las ubicaciones incluyeron centros comerciales en Guayama, Caguas y Carolina.

La empresa buscó llenar puestos clave como supervisores, subgerentes y especialistas en protección, marcando el inicio formal de su operación.

La tienda Ross en Los Colobos.
La tienda Ross en Los Colobos. (Pablo Martínez Rodríguez)

11. Lista la cadena Ross para abrir en Puerto Rico

Luego de dos años de preparación, Ross Dress for Less anunció que estaba lista para abrir sus primeras tiendas en Puerto Rico.

Ejecutivos de la cadena confirmaron que la expansión forma parte de un plan estratégico a largo plazo, con miras a continuar abriendo establecimientos en los años siguientes.

12. Grupo Larrea se compromete a crear oportunidades para su recurso humano

Más de 4,200 empleados del Grupo Larrea participaron por primera vez en un evento masivo de confraternización en el Centro de Convenciones.

El presidente del grupo destacó la importancia del recurso humano y reafirmó su compromiso de crear oportunidades laborales, en una jornada que cerró simbólicamente uno de los momentos más comentados del año empresarial.

El evento, denominado "Alegría de servir" contó con la participación de una batucada, entre otras atracciones. La actividad tuvo un costo de $2.5 millones aproximadamente.La compañía tiene en construcción ocho restaurantes, que abrirá este 2025, para concluir con 200 establecimientos antes que termine el año.
1 / 18 | Así gozaron los empleados del Grupo Larrea tras cierre de restaurantes por un día. El evento, denominado "Alegría de servir" contó con la participación de una batucada, entre otras atracciones. - SUMINISTRADAS
Breaking NewsRestaurantesPuerto RicoEconomíaEconomía de Puerto RicoSeguro SocialWalgreens
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
