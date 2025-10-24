Aumentará el Seguro Social en el 2026: conoce cuánto recibirás de más en el cheque

Washington - El aumento del costo de vida del Seguro Social subirá un 2.8% en 2026, lo que se traduce en un incremento promedio de más de $56 mensuales para los jubilados, anunciaron el viernes funcionarios de la agencia.

La mejora en los beneficios para casi 71 millones de beneficiarios del Seguro Social entrará en vigor a partir de enero. Y el aumento de los pagos a casi 7.5 millones de personas que reciben el Ingreso Suplementario de Seguridad comenzará el 31 de diciembre.

El anuncio del viernes estaba previsto para la semana pasada, pero se retrasó debido al cierre del gobierno federal.

El ajuste del costo de vida, o COLA, para los jubilados y los beneficiarios discapacitados se financia con los impuestos sobre la nómina recaudados de los trabajadores y sus empleadores, hasta un determinado salario anual, que está previsto que aumente a $184,500 en 2026, desde $176,100 en 2025.

Los beneficiarios recibieron un aumento del 2.5% en el costo de vida en 2025 y un aumento del 3.2% en sus beneficios en 2024, después de un aumento históricamente grande del 8.7% en los beneficios en 2023, provocado por una inflación récord de 40 años.

El menor aumento para 2026 refleja la moderación de la inflación.

El Comisionado de la Administración del Seguro Social, Frank Bisignano, dijo en un comunicado el viernes que el ajuste anual del costo de vida “es una forma en que estamos trabajando para asegurarnos de que los beneficios reflejen las realidades económicas actuales y sigan proporcionando una base de seguridad”.

Emerson Sprick, director de política de jubilación y laboral del Bipartisan Policy Center, dijo en un comunicado que los aumentos del costo de vida “no pueden resolver todos los desafíos financieros que enfrentan los hogares ni todas las deficiencias del programa”.

El último anuncio de COLA se produce cuando la Administración del Seguro Social ha estado navegando por casi un año de agitación, incluyendo la terminación de miles de trabajadores como parte de los esfuerzos de la administración de Donald Trump para reducir el tamaño de la fuerza laboral federal. Funcionarios de la administración de Donald Trump también han hecho declaraciones que luego retiraron y que suscitaron preocupación sobre el futuro del programa.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en julio que la administración republicana estaba comprometida a proteger el Seguro Social horas después de que dijera en una entrevista que un nuevo programa de ahorro para niños que el presidente Donald Trump promulgó “es una puerta trasera para la privatización del Seguro Social”.

Y en septiembre, Bisignano tuvo que retractarse de los comentarios de que la agencia está considerando elevar la edad de jubilación para apuntalar el Seguro Social. “La administración no está considerando en este momento elevar la edad de jubilación”, dijo Bisignano en ese momento en un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press.

“Creo que todo se está considerando, se considerará”, dijo Bisignano en el comunicado cuando se le preguntó si elevar la edad de jubilación era una posibilidad para mantener la solvencia del programa de la vejez.

Además, la Administración del Seguro Social se enfrenta a una fecha de quiebra inminente si el Congreso no lo aborda. El informe de junio de 2025 de los fideicomisarios del Seguro Social y Medicare establece que los fondos fiduciarios del Seguro Social, que cubren a los beneficiarios de la vejez y la discapacidad, no podrán pagar los beneficios completos a partir de 2034. Entonces, el Seguro Social sólo podría pagar el 81% de los beneficios.

Los beneficios del Seguro Social fueron reformados por última vez hace aproximadamente 40 años, cuando el gobierno federal elevó la edad de elegibilidad para el programa de 65 a 67 años.

