El Seguro Social a sus 90 años: amenazas de financiación y conversaciones sobre privatización

Washington — Cuando el presidente Franklin D. Roosevelt promulgó la Ley de Seguro Social hace 90 años esta semana, prometió que proporcionaría estabilidad económica a las personas mayores y al mismo tiempo le daría a Estados Unidos ‘una estructura económica de solidez mucho mayor’. Hoy en día, el programa proporciona beneficios a casi 69 millones de estadounidenses mensualmente. Es una fuente importante de ingresos para las personas mayores de 65 años y es popular en todo el país y en todas las líneas políticas.

También parece más amenazado que nunca.

Al igual que ha ocurrido durante décadas, el Seguro Social enfrenta un inminente déficit de dinero para pagar los beneficios completos. Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, el programa ha enfrentado más agitación. Se ha recortado la dotación de personal de la agencia. Los sindicatos y los grupos de defensa preocupados por compartir información confidencial han demandado. Funcionarios de la administración Trump, incluido el presidente, afirmaron falsamente durante meses que millones de personas muertas recibían beneficios del Seguro Social. El exasesor principal Elon Musk calificó el programa como un potencial ‘esquema Ponzi’.

Trump y otros republicanos han dicho que no recortarán los beneficios del Seguro Social. Sin embargo, el programa está lejos del sistema económico sólido que FDR imaginó hace 90 años, debido a los cambios realizados, y no realizados, bajo presidentes demócratas y republicanos.

Aquí hay un vistazo a los desafíos pasados y actuales al Seguro Social, las soluciones propuestas y lo que podría ser necesario para apuntalar el programa.

La llamada fecha de quiebra, o la fecha en la que el Seguro Social ya no tendrá fondos suficientes para pagar los beneficios completos, se ha adelantado a 2034, en lugar de la estimación del año pasado de 2035. Después de ese punto, el Seguro Social solo podría pagar el 81% de los beneficios, según un informe anual publicado en junio. La fecha anterior se produjo cuando una nueva legislación que afecta los beneficios del Seguro Social ha contribuido a fechas de agotamiento proyectadas anteriores, concluyó el informe.

La Ley de Equidad del Seguro Social, promulgada por el expresidente Joe Biden y promulgada en enero, tuvo un impacto. Derogó las disposiciones de Eliminación de Ganancias Inesperadas y Compensación de Pensiones Gubernamentales, aumentando los niveles de beneficios del Seguro Social para los ex trabajadores públicos.

La nueva legislación fiscal de los republicanos, promulgada en julio, acelerará la insolvencia del Seguro Social, dijo Brendan Duke en el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas.

‘Todavía no han presentado una idea para solucionarlo’, dijo.

La noción de privatizar el Seguro Social surgió más recientemente cuando el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo este mes que las nuevas cuentas de inversión con impuestos diferidos denominadas ‘cuentas Trump’ pueden servir como una ‘puerta trasera a la privatización’, aunque el Tesoro se retractó de esos comentarios.

El público se ha opuesto ampliamente a la idea de privatizar el Seguro Social desde que el expresidente George W. Bush se embarcó en una campaña para promover la privatización del programa en 2005, a través de cuentas de jubilación personales voluntarias. El plan no fue bien recibido por el público.

Glenn Hubbard, profesor de la Universidad de Columbia y destacado economista en la Casa Blanca de Bush, dijo a The Associated Press que es necesario reducir el tamaño del Seguro Social para mantener los beneficios para las generaciones venideras. Apoya la limitación de los beneficios para los jubilados ricos.

‘Tendremos que tomar una decisión’, dijo Hubbard. ‘Si quieren que los beneficios del Seguro Social se vean como son hoy, vamos a tener que aumentar mucho los impuestos de todos. Y si eso es lo que la gente quiere, ese es un menú, y pagan el alto precio y siguen adelante’.

Otra opción sería aumentar los beneficios mínimos y desacelerar el crecimiento de los beneficios para todos los demás, lo que, según Hubbard, enderezaría el rumbo sin requerir grandes aumentos de impuestos, si se hace con el tiempo.

‘Es realmente una elección política’, dijo, y agregó: ‘Ninguna de esas cosas está libre de dolor’.

Nancy Altman, presidenta de Social Security Works, un grupo de defensa para la preservación de los beneficios del Seguro Social, está más preocupada de que la administración de los beneficios pueda privatizarse bajo Trump, en lugar de un movimiento hacia cuentas privatizadas. La agencia recortó más de 7,000 de su fuerza laboral este año como parte del esfuerzo del Departamento de Eficiencia Gubernamental para reducir el tamaño del gobierno.

Martin O’Malley, quien fue comisionado de la agencia de Seguro Social bajo Biden, dijo que cree que los problemas son más profundos.

‘No hay apertura y no hay transparencia’ en la agencia, dijo. ‘Y escuchamos que las oficinas de campo se tambalean al borde del colapso’.

Un representante de la Administración del Seguro Social no respondió a una solicitud de comentarios.

Una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC realizada en abril encontró que una proporción cada vez mayor de estadounidenses mayores, particularmente los demócratas, apoyan el programa, pero no confían en que el beneficio esté disponible para ellos cuando se jubilen.

‘Mucho de lo que escuchamos es que se está quedando sin dinero’, dijo Becky Boober, de 70 años, de Rockport, Maine, quien recientemente se jubiló después de décadas en el servicio público. Ella depende del Seguro Social para mantener sus finanzas a flote, está agradecida por el programa y cree que debería ampliarse.

‘En mi opinión, hay varias soluciones fáciles que no son un tramo político’, dijo. Incluyen aumentar el límite del impuesto sobre la renta para las personas con altos ingresos y posiblemente aumentar la edad de jubilación, que actualmente es de 67 años para las personas nacidas después de 1960, aunque está menos inclinada a apoyar ese cambio.

Algunos piden reducir el programa

Rachel Greszler es investigadora principal de la Heritage Foundation, el grupo detrás del plan Proyecto 2025 para el segundo mandato de Trump. Pidió un aumento en la edad de jubilación.

Greszler dice que el Seguro Social ya no cumple su propósito previsto de ser una red de seguridad social para las personas mayores de bajos ingresos y es demasiado grande. Ella apoya la búsqueda de la privatización, que incluye permitir que los jubilados pongan sus impuestos del Seguro Social en una cuenta de inversión personal.

También aboga por reducir el programa hasta el punto en que cada jubilado reciba el mismo beneficio del Seguro Social siempre y cuando haya trabajado el mismo número de años, lo que, según ella, aumentaría los beneficios para el tercio inferior de los asalariados. No está claro cómo esto afectaría a las personas de clase media.