Anuncio del aumento del costo de vida del Seguro Social se retrasa por el cierre del gobierno

Washington - El cierre del gobierno en curso está retrasando el anuncio del ajuste anual del costo de vida del Seguro Social para decenas de millones de beneficiarios.

Originalmente programado para el miércoles, el anuncio del COLA (siglas en inglés del Cost of Living Adjustment) del Seguro Social de 2024 ahora será el 24 de octubre. Está programado para coincidir con el índice de precios al consumidor de septiembre, que tampoco se ha publicado todavía.

La agencia ajusta sus beneficios cada año en función de la inflación. El aplazamiento del anuncio es el ejemplo más reciente de cómo el cierre del gobierno, que entra en su tercera semana y con pocos avances hacia una resolución, ha dificultado que las personas planifiquen sus finanzas.

Las proyecciones de Senior Citizens League y la AARP anticipan un aumento del COLA de aproximadamente el 2.7%. Alrededor de 70.6 millones de personas, incluidos jubilados, discapacitados y niños, reciben beneficios del Seguro Social.

Los beneficiarios de la Administración del Seguro Social han expresado su preocupación de que el aumento del próximo año no sea suficiente para contrarrestar el aumento de los costos.

Sue Conard, una enfermera jubilada de 75 años de La Crosse, Wisconsin, y receptora de la SSA, viajó recientemente al Capitolio de los Estados Unidos con otros miembros jubilados del sindicato de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Condados y Municipales para presionar por un progreso significativo hacia la obtención de protecciones de atención médica para poner fin al cierre, así como cambios en los beneficios del Seguro Social.

Dijo que quiere que los legisladores cambien el cálculo sobre cómo se determina el COLA, ya que el indicador CPI estándar, que incluye una canasta de bienes y servicios de consumo, no tiene en cuenta muchos costos típicos para los estadounidenses mayores.

“El problema de cómo se determina el COLA es totalmente incorrecto porque la atención médica no está incluida en el CPI”, dijo Conard, hablando en los escalones del frente del edificio de oficinas de la Cámara Longworth.

Algunos legisladores han propuesto legislación que haría que la SSA utilizara un índice diferente, llamado índice de precios al consumidor para ancianos (CPI-E), para calcular el aumento del costo de vida que mide los cambios de precios en función de los patrones de gasto de las personas mayores en cosas como la atención médica, los alimentos y los medicamentos.

Una colección de legisladores demócratas ha propuesto legislación para cambiar el cálculo del CPI para los beneficios COLA al CPI-E. En la última sesión, el senador Bob Casey, demócrata por Pensilvania, propuso una ley que cambiaría el cálculo del COLA, pero nunca se sometió a una audiencia en el comité de Finanzas del Senado.

La directora ejecutiva de AARP, Myechia Minter-Jordan, dijo que el COLA “no es solo una fuente de ingresos, es un salvavidas de independencia y dignidad para decenas de millones de estadounidenses mayores”. Pero incluso con un COLA ajustado, la mayoría de los estadounidenses todavía enfrentan desafíos para cubrir los gastos básicos, dijo.

Vanessa Fields, una ex trabajadora social de 70 años y miembro de AFSCME de Filadelfia, dijo que paga aproximadamente $1,000 por mes en comestibles, más que en años anteriores. El COLA no se mantiene al día con el aumento de los costos, dijo, “y vamos a estar en mala forma si los legisladores no actúan”.

Se espera que la agencia comience a notificar a los beneficiarios sobre el monto de su nuevo beneficio a partir de principios de diciembre. Un portavoz del Seguro Social que habló bajo condición de anonimato para adelantar el COLA dijo que los beneficios de jubilación y de Seguridad de Ingreso Suplementario se ajustarían a partir del 1 de enero de 2026, sin demora a pesar del lapso actual del gobierno en las asignaciones.

El anuncio retrasado del COLA se produce cuando el plan nacional de seguro social enfrenta una grave escasez financiera en los próximos años y cuando la agencia ha visto recortes sustanciales en la fuerza laboral.

El informe anual de los fideicomisarios del Seguro Social y Medicare publicado en junio dijo que el fondo fiduciario del programa no podrá pagar los beneficios completos a partir de 2034, en lugar de la estimación del año pasado de 2035. Si el fondo fiduciario se agota, el gobierno podrá pagar solo el 81% de los beneficios programados, dijo el informe.

