El regreso sorpresa de Jensen Huang, el carismático impulsor de toda la industria de la inteligencia artificial, a Nvidia como su director ejecutivo está impulsando al alza al mercado bursátil estadounidense este lunes. Está recuperando gran parte de la brutal caída de la semana pasada, que fue una de las peores desde la crisis financiera de 2008.

El S&P 500 subió un 4.1% y se encaminaba a registrar una de sus mejores jornadas de los últimos cinco años. El repunte de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial impulsó al índice compuesto Nasdaq a subir un 6%, liderando el mercado, a las 9:35 a. m., hora del Este, mientras que el promedio industrial Dow Jones subió 1,005 puntos, o un 2.1%.

Aún antes de que Wall Street abriera sus puertas, la actividad en los mercados de futuros indicaba que las acciones estadounidenses estaban a punto de poner fin a su racha de siete días de caídas y de subir más del 2% al inicio de la sesión. Entonces llegó la noticia bomba sobre el regreso de Huang a Nvidia, a pesar de que su junta directiva aún está investigando si fue blanco de un espía extranjero.

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Las acciones de la empresa de chips que se convirtió en el símbolo del frenesí en torno a las acciones de inteligencia artificial se dispararon un 27.8% tras caer casi un 23% la semana pasada.

Las acciones estrechamente vinculadas a Nvidia también se dispararon. CoreWeave, una empresa que compra chips de Nvidia y luego alquila el acceso a ellos a través de la nube, se disparó un 26.7%.

Otras acciones de sectores muy diversos que se han beneficiado del auge de la IA también recuperaron parte de sus pérdidas. GE Vernova, que contribuye a abastecer de energía a los centros de datos de IA, subió un 8.7% tras la caída de casi un 13% de la semana pasada. Caterpillar, cuya demanda de equipos se ha disparado debido al auge de la construcción relacionado con la IA, subió un 6% tras caer un 15% la semana pasada.

El desempeño de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial tiene una importancia enorme para el mercado en general, ya que Nvidia y otras empresas de chips se han convertido en algunas de las más grandes e influyentes de Wall Street. Al inicio de la jornada, una variación del 1% en el precio de las acciones de Nvidia tenía un mayor impacto en el S&P 500 que una variación del 1% en todas las empresas del índice, excepto dos de las 500 que lo componen.

Sin duda, las acciones del sector de la inteligencia artificial y el mercado estadounidense en general han sido propensas a cambios bruscos de tendencia desde el verano, no solo de una semana a otra, sino incluso de una hora a otra. El repunte del lunes podría dar paso fácilmente a más pérdidas debido a la larga lista de preocupaciones que acosan al sector.

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Más allá de las preocupaciones generales de que los precios de las acciones del sector de la IA se hayan disparado demasiado y hayan entrado en una burbuja, también existe un gran temor a que un Congreso y las legislaturas estatales controladas por los demócratas en todo el país puedan aumentar las regulaciones sobre la industria de la IA. Las altas tasas de interés en el mercado de bonos también están aumentando la posibilidad de que las empresas no puedan obtener tantos préstamos para financiar la expansión de la IA.

Pero, en el lado positivo para el mercado, las grandes empresas estadounidenses siguen registrando un fuerte crecimiento en sus utilidades, al menos por el momento. Las empresas del S&P 500 están en camino de reportar un aumento general de casi el 33% en sus utilidades para este verano en comparación con el año anterior, según FactSet.

Ese sería el tercer trimestre consecutivo con un crecimiento superior al 25%, y los precios de las acciones suelen seguir la trayectoria de las utilidades corporativas a largo plazo.

Los riesgos a los que se enfrenta la industria de la inteligencia artificial sin duda podrían debilitar ese crecimiento, pero los analistas de Barclays Capital sugieren que solo deberían “hacer que la expansión sea más lenta y selectiva, en lugar de frenarla por completo”.

“Los mercados han salido muy afectados por la agitación de las últimas semanas, pero no creemos que el ciclo subyacente se haya roto”, escribieron Ajay Rajadhyaksha y Amrut Nashikkar, de Barclays, en un informe de investigación. “Las utilidades siguen siendo sólidas, el crecimiento global se mantiene y, aunque el desarrollo de la inteligencia artificial se ralentice un poco, no se está derrumbando. Los riesgos son reales, pero por ahora creemos que son manejables”.

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Las acciones de Oracle subieron un 15.6% tras anunciar de manera preventiva que había conseguido toda la financiación necesaria para cumplir con su acuerdo de proporcionar potencia computacional a OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT.

“Cualquier otra conversación privada con los proveedores no es más que una opción adicional”, señaló en un comunicado. “Nuestra capacidad para cumplir con nuestro contrato con OpenAI no depende de esas conversaciones. Cualquier información que aparezca en los medios de comunicación y afirme lo contrario es incorrecta y errónea”.

En los mercados bursátiles extranjeros, los índices europeos repuntaron tras un cierre a la baja en Asia. El Kospi de Corea del Sur cayó un 3.3% debido a las caídas de sus principales acciones vinculadas a la economía de la inteligencia artificial, pero esos movimientos se produjeron antes del regreso de Huang a Nvidia.

En el mercado de bonos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió del 4.92% registrado al cierre del viernes al 4.96%, ya que los inversionistas sintieron menos necesidad de refugiarse en inversiones consideradas más seguras.

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Las reporteras de negocios de AP Michelle Chapman, Elaine Kurtenbach y Chan Ho-him contribuyeron a este reportaje.

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