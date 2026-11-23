La junta directiva de Nvidia reincorporó el lunes a Jensen Huang como presidente y CEO, en una decisión sorpresiva que se produjo poco después de haber rechazado su oferta para regresar.

Se trata del giro más reciente en las repercusiones de la admisión de Huang de que mantuvo una relación extramarital con una mujer sospechosa de ser una espía china.

“La junta considera que Jensen es la persona adecuada para dirigir Nvidia y que su reincorporación responde a los mejores intereses de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes”, expresó el lunes el presidente de la junta directiva, Harvey C. Jones, en un comunicado.

Por su parte, Huang manifestó en un comunicado que se sentía “honrado” de regresar a la empresa y añadió que asumía la responsabilidad “con la mayor humildad y un compromiso renovado”.

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Además, agradeció a Jones y a la directora ejecutiva interina, Colette Kress, quien retomará su puesto como directora financiera, así como al equipo ejecutivo de Nvidia por su liderazgo durante el breve período de incertidumbre.

“También estoy profundamente agradecido por el extraordinario apoyo de nuestros empleados, accionistas, líderes de la industria y socios alrededor del mundo. Sobre todo, agradezco el amor y el apoyo de mi familia. Estoy deseando regresar al trabajo”, concluyó el comunicado de Huang.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró, de inmediato, que la tecnológica Nvidia restituyera a Huang como presidente y director ejecutivo de la compañía tras el acuerdo por unanimidad del Consejo de Administración.

“La Junta Directiva de NVIDIA ha tomado la decisión correcta y adecuada de restituir a Jensen Huang en el cargo de director ejecutivo (CEO). El país necesita el liderazgo de Jensen al frente de NVIDIA para garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense”, escribió el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.

Caso Nvidia: los acontecimientos que llevaron a la renuncia de su CEO, Jensen Huang

Tras más de tres décadas al frente de Nvidia, Huang renunció el 12 de noviembre como CEO de la compañía que cofundó y convirtió en una de las principales proveedoras de chips para la inteligencia artificial.

Su salida se produjo un día después de que la junta directiva se reuniera para evaluar si lo destituía en medio de la polémica por su relación extramarital con una empresaria china señalada por presuntos vínculos con los servicios de inteligencia de Pekín.

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Para ocupar el cargo de manera interina, Nvidia nombró a Colette Kress, hasta ahora vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de la compañía.

Pero ¿cómo se llegó hasta ese punto?

El 9 de octubre, el periódico The New York Times informó por primera vez sobre la relación de Jensen Huang con Alice Huang, una empresaria china también conocida como Huang Le.

Según el diario, agencias de inteligencia de Estados Unidos presuntamente determinaron que ella recopilaba información para Pekín. Mientras, el gobierno chino rechazó las acusaciones de espionaje y las calificó de una campaña de desprestigio.

La relación suscitó preguntas sobre la seguridad nacional por el lugar que ocupa Nvidia en la industria tecnológica. La compañía diseña chips que muchos centros de datos utilizan para entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial.

Desde 2022, Estados Unidos restringe la exportación a China de algunos de esos chips por su posible uso militar. De acuerdo con AP, la empresa donde Alice Huang fue directiva, ya estaba bajo investigación por presuntos envíos de procesadores sujetos a esas restricciones.

¿Qué investigan el FBI y Nvidia?

El presidente Donald Trump confirmó que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) investigaba la relación. El lunes, según AP, el mandatario contó que había hablado con Huang y que el ejecutivo le aseguró que desconocía los presuntos vínculos de la empresaria con la inteligencia china.

Por su parte, Nvidia también abrió una investigación interna para examinar los informes de que su director ejecutivo pudo haber sido blanco de una operación de inteligencia extranjera.

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Al anunciar la pesquisa, la junta dijo que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido los secretos comerciales de la compañía o la seguridad nacional de Estados Unidos.

¿Por qué está bajo investigación Megaspeed?

Megaspeed International, la firma de centros de datos de Singapur donde Alice Huang fue directiva, es cliente de Nvidia. Desde el año pasado, las autoridades de Singapur investigan señalamientos de que Megaspeed habría desviado chips avanzados de Nvidia a usuarios en China. La compañía negó las acusaciones.

La pesquisa también se extiende a Estados Unidos. La División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia examina si la firma violó las normas de exportación, según una persona familiarizada con la investigación que habló con AP.

El jueves, en su primer pronunciamiento desde que Huang admitió la infidelidad, Megaspeed dijo que ya había colaborado con la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio estadounidense.

Como parte de su respuesta, contrató a un bufete estadounidense para inventariar sus chips y revisar sus controles de exportación.

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