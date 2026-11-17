El exdirector general de Nvidia, Jensen Huang, ha manifestado su interés en volver para dirigir la empresa de chips de inteligencia artificial, en su primera declaración pública desde que abandonó repentinamente la empresa la semana pasada, tras salir a la luz las revelaciones sobre una relación extramatrimonial con una presunta espía china.

“Si el consejo de administración decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, sería un honor para mí atender estas peticiones y volver como director ejecutivo”, señaló Huang en las redes sociales.

Reconoció haber cometido “errores graves” en su vida personal, pero aseguró haber recibido una “oleada” de apoyo por parte de empleados, inversores, socios comerciales y clientes para su regreso.

La declaración se produce después de que una petición en línea para readmitir a Huang reuniera más de 190,000 firmas, entre ellas las de figuras del sector tecnológico como el director ejecutivo de SpaceX y Tesla, Elon Musk. El presidente Donald Trump también respaldó la iniciativa.

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Nvidia no ha respondido a una solicitud de comentarios al respecto.

Anteriormente, los legisladores estadounidenses informaron de que Huang y el asesor jurídico de la empresa, Tim Teter, aceptaron voluntariamente comparecer para someterse a entrevistas que se transcribirían.

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Huang comparecerá ante las comisiones legislativas el 1 de diciembre, y Teter, el 2.

“Esperamos escuchar a Jensen Huang y a Tim Teter sobre su papel en una posible violación de nuestra seguridad nacional”, según un comunicado de los presidentes de las tres comisiones de la Cámara de Diputados que supervisan los asuntos relacionados con China y con los servicios de inteligencia.

“El pueblo estadounidense necesita respuestas sobre el papel del Sr. Huang y de Nvidia a la hora de permitir que actores peligrosos de la República Popular China (RPC) accedan a nuestros chips más avanzados, así como sobre el papel de un posible agente de inteligencia chino en este escándalo”, afirmaron los legisladores.

Nvidia creará un comité administrativo para supervisar el cumplimiento de las normas en materia de seguridad nacional y comercio internacional, tras las revelaciones de que Huang mantuvo una relación sentimental con una presunta espía china. China niega las acusaciones.

El Comité de Supervisión de Seguridad Nacional y Controles de Exportación de Nvidia se encargará de supervisar las políticas de seguridad nacional y el cumplimiento de los controles de exportación, según ha informado la empresa.

Los chips avanzados de Nvidia tienen una gran demanda porque son esenciales para la computación en la nube y los centros de datos que sustentan el auge de la inteligencia artificial, pero se enfrentan a restricciones para su venta a China.

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El comité se reunirá al menos una vez al trimestre y estará compuesto por tres miembros del consejo de administración de Nvidia. Colaborará con expertos independientes externos y supervisará las medidas destinadas a reforzar el equipo actual de la empresa encargado del cumplimiento en materia de seguridad nacional y comercio internacional.

“Estamos comprometidos a colaborar de forma constructiva con socios del Gobierno y del sector para ayudar a establecer un marco sólido que utilice todas las herramientas a nuestro alcance para salvaguardar la seguridad nacional, al tiempo que se fomenta la innovación tecnológica continua”, declaró en un comunicado el presidente del consejo, Harvey Jones.

Poco después de llegar a Filipinas el martes por la noche, Trump declaró que era “bueno” que Nvidia hubiera creado un comité de supervisión de la seguridad nacional y los controles de exportación.

“Sí, es una buena idea. Es una gran empresa”, afirmó Trump durante una sesión fotográfica en Manila junto a los líderes de Australia, la India y Japón. “Es una gran idea”.

Huang se vio obligado a dimitir como director ejecutivo de Nvidia la semana pasada tras el escrutinio de su relación con una empresaria china que anteriormente dirigía la empresa de computación en la nube Megaspeed International, con sede en Singapur, la cual es sospechosa de desviar chips avanzados de Nvidia a China, infringiendo así los controles de exportación de Estados Unidos.

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En esta noticia han colaborado los corresponsales Darlene Superville y Kevin Freking desde Washington.

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