Los casos de influenza aumentaron en 3,959 durante la última semana, para elevar a 23,411 el total acumulado en lo que va de temporada, anunció este martes el secretario de Salud, Víctor Ramos, quien destacó, sin embargo, que la isla aún permanece por debajo de los umbrales de alerta y epidémico.

“La influenza aumentó dramáticamente de una semana para otra. Esta semana, tuvimos 3,959 casos; 23,411 casos en la temporada. Seguimos por debajo del umbral epidémico, pero aumentaron más de 1,000 casos de una semana para otra”, dijo Ramos, durante la conferencia de prensa bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

Precisó que la influenza predominante es la tipo A, mientras que la mayor cantidad de casos se registró entre las edades de 0 a 4 años.

“La región (del Departamento) de Salud con mayor cantidad de casos es Caguas, (con) 4,853. Hubo 23 brotes en instituciones educativas: seis Arecibo, uno en Bayamón, uno en Caguas, tres en Fajardo, uno en Mayagüez, tres en metro y ocho en Ponce”, destacó el titular.

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No precisó dónde se reportaron los brotes, si fue en aulas o centro de cuido de menores.

“El mensaje sigue siendo vacunarse todos los mayores de seis meses (de edad) y cortar las cadenas de contagio. Si usted está enfermo, no vaya a trabajar. No vaya a estudiar, vaya al médico”, recalcó el galeno, quien es pediatra.

Advirtió que, si las personas no se vacunan, se puede llegar al umbral epidémico en la isla.

“Ciertamente, el llamado es el mismo: hay que vacunarse”, enfatizó Ramos.

“No queremos tener que declarar una epidemia, como eventualmente ocurrió en la temporada pasada”, abundó.

Afirmó que, hasta la semana pasada, 314,546 personas se habían vacunado contra la influenza.