Cinco personas resultaron con lesiones tras un episodio de fuerte turbulencia en un vuelo de JetBlue que salió de Ponce y aterrizó este martes en Fort Lauderdale, Florida, informó NBC South Florida.

Las cinco personas fueron evaluadas en el Terminal 3 del aeropuerto internacional de Fort Lauderdale-Hollywood y rechazaron ser trasladados a un hospital, según el servicio de rescate del condado de Broward, citado por el medio noticioso.

Según NBC, los equipos de emergencia llegaron al aeropuerto cerca de las 6:25 a.m. tras recibir un aviso de que varias personas a bordo del vuelo 1717 podían haber resultado heridas.

Las autoridades de rescate indicaron que no se reportaron daños a la aeronave.

En declaraciones citadas por el medio, JetBlue confirmó que la turbulencia ocurrió durante el trayecto y que el avión aterrizó de forma segura.

La aerolínea añadió que personal médico evaluó a pasajeros y miembros de la tripulación y que nadie fue trasladado a un hospital.