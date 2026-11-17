Vuelo de JetBlue de Ponce a Florida: cinco personas resultan heridas tras fuerte turbulencia
Los equipos de emergencia llegaron al aeropuerto cerca de las 6:25 a.m. tras recibir un aviso
17 de noviembre de 2026 - 12:12 PM
17 de noviembre de 2026 - 12:12 PM
Cinco personas resultaron con lesiones tras un episodio de fuerte turbulencia en un vuelo de JetBlue que salió de Ponce y aterrizó este martes en Fort Lauderdale, Florida, informó NBC South Florida.
Las cinco personas fueron evaluadas en el Terminal 3 del aeropuerto internacional de Fort Lauderdale-Hollywood y rechazaron ser trasladados a un hospital, según el servicio de rescate del condado de Broward, citado por el medio noticioso.
Según NBC, los equipos de emergencia llegaron al aeropuerto cerca de las 6:25 a.m. tras recibir un aviso de que varias personas a bordo del vuelo 1717 podían haber resultado heridas.
Las autoridades de rescate indicaron que no se reportaron daños a la aeronave.
En declaraciones citadas por el medio, JetBlue confirmó que la turbulencia ocurrió durante el trayecto y que el avión aterrizó de forma segura.
La aerolínea añadió que personal médico evaluó a pasajeros y miembros de la tripulación y que nadie fue trasladado a un hospital.
“La seguridad de nuestros clientes y miembros de la tripulación sigue siendo nuestra máxima prioridad”, habría expresado JetBlue.
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