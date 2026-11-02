JetBlue inaugura vuelo diario entre San Juan y Baltimore

JetBlue inauguró este lunes su nuevo servicio aéreo sin escalas entre San Juan y Baltimore, Maryland, con un vuelo diario que amplía las opciones de conexión entre Puerto Rico y la región del Atlántico Medio de Estados Unidos.

El primer vuelo de la ruta entre el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU) y el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington (BWI) despegó esta tarde, según informó la aerolínea.

La nueva conexión busca atender tanto a pasajeros que viajan para visitar familiares y amigos como a quienes se trasladan por motivos de negocios o turismo. Además, ofrece acceso al área metropolitana de Washington, D.C., desde el aeropuerto de Baltimore.

Los vuelos cuentan con el servicio de internet de banda ancha Fly-Fi, gratuito e ilimitado, entretenimiento en cada asiento y refrigerios y bebidas de cortesía.

La inauguración se suma a la expansión de la aerolínea en Puerto Rico durante este año. En marzo, JetBlue comenzó a operar cuatro rutas sin escalas desde San Juan hacia Richmond, Virginia; Filadelfia, Pensilvania; Norfolk, Virginia, y Buffalo, Nueva York.

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Posteriormente, en julio, incorporó un servicio diario entre el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) y el Aeropuerto Mercedita, en Ponce.

Se ajusta la capacidad aérea

Desde enero hasta septiembre, las llegadas aéreas a San Juan acumularon una reducción de 3.1%.

Aun así, la capacidad aérea programada para el período de octubre de 2026 a marzo de 2027 refleja un crecimiento de 8%, según datos presentados por Discover Puerto Rico. El ajuste en las rutas y la disminución en la capacidad aérea se debe, en parte, a la salida de Spirit Airlines en mayo, que restó 160,000 asientos.

American Airlines, por su parte, anunció que tendrá su mayor operación en Puerto Rico en más de una década durante la temporada de invierno, con hasta 161 vuelos semanales desde San Juan.