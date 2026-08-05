Ponce y JetBlue exploran ampliar la conectividad aérea desde el aeropuerto Mercedita

El Municipio Autónomo de Ponce y ejecutivos de JetBlue sostuvieron una reunión de trabajo para fortalecer la conectividad aérea del Aeropuerto Internacional Mercedita y evaluar oportunidades de expansión del servicio, como parte de los esfuerzos para impulsar el desarrollo económico y turístico de la región sur.

En el encuentro participaron David Jehn, vicepresidente de Network Planning & Airline Partnerships de JetBlue; Frank Jiménez, gerente general de la aerolínea en los aeropuertos internacionales de Ponce y Aguadilla, y Charles Figueroa, analista de mercadeo de la empresa, junto con representantes del Comité Asesor Comunitario del Aeropuerto Internacional Mercedita.

Por parte del municipio asistieron la alcaldesa Marlese Sifre Rodríguez; el vicealcalde Edgar Manuel Avilés; el administrador municipal, Francisco Rodríguez Alier; el director de Desarrollo Económico, Jean Paul González, y el director de Turismo, Cultura y Comunicaciones, Iván Rodríguez.

Durante la reunión, las discutieron estrategias de mercadeo conjunto para promover el destino Ponce y aumentar el flujo de visitantes hacia la región sur.

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Asimismo, evaluaron proyectos de infraestructura para el Aeropuerto Internacional Mercedita y analizaron posibles oportunidades para ampliar la conectividad aérea, incluyendo el fortalecimiento de la conexión con el mercado de Nueva York, uno de los principales puntos de enlace con la diáspora puertorriqueña.

“Nuestra visión es clara: convertir a Ponce en la gran puerta de entrada del sur de Puerto Rico. Cada nueva ruta aérea representa más visitantes, más inversión, más oportunidades para nuestros comerciantes, estudiantes y empresarios, y una mejor calidad de vida para nuestra gente”, expresó Sifre en declaraciones escritas.

La alcaldesa sostuvo que la colaboración entre el municipio, JetBlue y la administración del aeropuerto forma parte de la estrategia para fortalecer la competitividad de Ponce como destino turístico y centro de desarrollo económico, mediante alianzas dirigidas a ampliar las oportunidades de crecimiento para la región sur.

Nuevas rutas

En julio pasado, JetBlue comenzó a operar su nueva ruta diaria entre Fort Lauderdale y el Aeropuerto Internacional Mercedita.

Con esa conexión y la que ya existía entre el Aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla y la ciudad floridiana, el impacto económico se estimó que sobrepasaría los $76.7 millones.