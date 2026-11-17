El papa perdona a la persona que le lanzó un rosario en el ojo en Perú
El sumo pontífice calificó el suceso como una muestra de “fe profunda”
17 de noviembre de 2026 - 1:20 PM
17 de noviembre de 2026 - 1:20 PM
A BORDO DEL AVIÓN PAPAL — El papa León XIV ha perdonado a la persona que le lanzó un rosario antes de su última misa en Perú y le dio en el ojo, afirmando que no fue más que una muestra de la profunda fe de esa persona.
Leo recibió un golpe el lunes mientras recorría en el papamóvil entre la multitud de aproximadamente 1.5 millones de personas que habían abarrotado una base aérea de Lima para asistir a la ceremonia. Leo hizo una mueca de dolor y se tocó el ojo, pero siguió adelante como si nada hubiera pasado.
Durante una rueda de prensa celebrada a bordo del avión de regreso a casa, un periodista peruano se disculpó por el incidente. Leo, que vivió en Perú durante dos décadas y tiene la nacionalidad peruana, restó importancia al asunto, calificándolo simplemente como el intento de alguien de acercarse al Papa.
Y además bromeó sobre el tema.
“Lo bonito de los peruanos, incluida aquella persona que, con mucha fe, simplemente quiso regalarme un rosario, son esas cosas que llevas en el corazón —o quizá en la mirada—, pero que marcan la vida de alguien”, afirmó.
“Esto demuestra que aquí hay un auténtico entusiasmo. Aquí hay una fe profunda. Aquí hay un deseo de recibir la bendición del Señor”, afirmó.
A menudo, la gente lanza rosarios, peluches, camisetas deportivas y otros objetos al Papa cuando va en el papamóvil, y él suele dejar boquiabierta a la multitud con sus rápidos reflejos y su habilidad para atraparlos. Sin embargo, sus guardaespaldas afirman que estos objetos lanzados son una de sus mayores preocupaciones en materia de seguridad cuando el Papa se encuentra en público.
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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
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