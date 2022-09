La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain denegó una moción del abogado Carlos Lamoutte que buscaba consolidar dos peticiones dirigidas a descalificar al bufete O’Neill & Borges y a la firma de consultoría McKinsey & Co. como profesionales de los casos de Título III y que estas firmas restituyan los honorarios que han recibido a través del proceso de quiebra de Puerto Rico.

Swain denegó la moción de Lamoutte este lunes y estableció que el abogado, quien hizo la petición por derecho propio- no pudo demostrar que existe un traslapo legal o de hechos lo suficientemente convincente como para unir ambas peticiones.

Asimismo, la jueza determinó que la moción de consolidación es “opaca” al no precisar qué remedio proveería el tribunal al consolidar ambas peticiones y cómo tal consolidación podría evitar que se produzcan retrasos o costes innecesarios en el proceso.

La semana pasada, Lamoutte –quien representa a varios empresarios que fueron clientes del Banco de Desarrollo Económico (BDE)- solicitó a Swain consolidar las peticiones contra O’Neill & Borges y McKinsey & Co., firmas que se alega encaran conflictos de interés al representar a clientes privados y a su vez, realizar trabajos para la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

En el caso de O’Neill & Borges, Lamoutte ha señalado que la firma legal asesoró a Puerto Rico Recovery (PR Recovery) al mismo tiempo que prestaba servicios a la JSF.

PR Recovery es la firma relacionada con Parliament Capital que en el 2018, adquirió por una centavería unos $380 millones en préstamos del BDE, en una confusa transacción que diligenció Garnet Capital Advisors, que fue referida al Departamento de Justicia hace casi tres años y que es objeto de varios litigios en los tribunales estatales.

Mientras, en lo que atañe a McKinsey & Co., la controversia se centra en que la consultora de la JSF tiene a su cargo evaluar los contratos que el gobierno otorga y al desempeñar ese rol, ha evaluado los contratos otorgados a clientes suyos como New Fortress Energy (NFE), Quanta Services, codueña de LUMA Energy, AES, EcoEléctrica, Puma Energy y UBS Trust Company al igual que UBS Financial Services of Puerto Rico, entre otros.

Al emitir su fallo, Swain también subrayó que consolidar ambas peticiones no parecía factible, pues las mociones de descalicación de las firmas en controversia se encuentran en etapas distintas.

En el caso de la moción de descalifación de O’Neill & Borges, que Lamoutte radicó en mayo pasado, tanto el bufete como la JSF ya radicaron sus respectivos argumentos.

Mientras, en lo que atañe a McKinsey, las partes tienen que presentar sus argumentos en o antes del próximo 15 de septiembre y Lamoutte tendría otros siete días para replicar.

Al presente, Swain tiene ante su consideración un pedido del Síndico de Estados Unidos para detener los pagos a McKinsey y Citigroup, entre otras firmas, hasta que cumplan con la información requerida bajo la Ley para la Divulgación Precisa en la Recuperación de Puerto Rico (PRRADA, en inglés).

No es la primera vez que Swain rechaza una petición de Lamoutte. El pasado 30 de agosto, Swain eliminó del expediente judicial, a pedidos de O’Neill & Borges, una moción informativa, que la jueza describió como una nueva réplica del abogado.

Asimismo, en junio pasado, la JSF cerró filas con el bufete al señalar que O’Neill & Borges no tuvo rol ninguno en los procesos de análisis que pudo haber llevado a cabo el organismo en torno a la compraventa de la cartera de préstamos en el BDE.

¿Por qué la Junta no pasó juicio de la venta de préstamos en el BDE?

En junio pasado, la JSF admitió en un escrito a Swain que nunca supo de la compraventa de la cartera de préstamos del BDE hasta que se reseñó en la prensa.

El organismo reconoció entonces que el BDE y el gobierno de Puerto Rico incumplieron con la ley federal Promesa por no presentar la transacción, que se consumó en septiembre de 2018, para el escrutinio de la JSF bajo la política de revisión de contratos vigente.

Según la JSF, para el momento en que se enteró de la transacción, el organismo optó por no revisarla pues el BDE había entablado una demanda en los foros estatales para anular el pacto.

Pero a su vez, según la JSF, a pesar de que el BDE es una subsidiaria del gobierno puertorriqueño, la entidad bancaria no es parte en los procesos de Título III y por ello, la institución no está sujeta a cumplir con las disposiciones de PRRADA.

“La disputa que Lamoutte levanta en conexión con el BDE existiría independientemente de que los casos de Título III del gobierno central nunca hubieran comenzado”, explicó la JSF.

“Repetidamente, Lamoutte ha tratado de utilizar a la JSF para alcanzar los objetivos de litigio de sus clientes”, alegó la JSF.

A pesar de que la JSF reconoció que el BDE violó las disposiciones de Promesa al no presentar la transacción al organismo para su evaluación, se desconoce qué acción correctiva adoptó la JSF, si alguna.

La venta de la cartera de préstamos comerciales del BDE se produjo en septiembre de 2018 y a pesar de que la institución entabló un litigio contra PR Recovery para anular el acuerdo, no ha cooperado con el proceso de descubrimiento de prueba, exponiéndose a que el pleito se desestime.

Garnet Capital ha asegurado que cumplió con su deber al vender la cartera del BDE mediante un proceso competitivo y Parliament Capital, que figuró como licitador y que luego dio paso a la figura de PR Recovery LLC ha planteado que los procesos se llevaron a cabo de manera adecuada.

El Nuevo Día solicitó al BDE copia de las minutas donde se aprobó la transacción y los documentos que se utilizaron como parte de la transacción y la valoración de los préstamos, muchos de los cuales tenían la garantía de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, en inglés) y nunca fueron provistos.

PR Recovery compró unos $384 millones en préstamos, muchos de estos, con colaterales superiores a los balances de los préstamos, pagando apenas unos ocho centavos de dólar.

Desde entonces, decenas de clientes del BDE -algunos de estos representados por Lamoutte- encaran una odisea por las acciones de cobro de PR Recovery y algunos se han acogido al proceso de quiebra.

El BDE otorgó tales préstamos con fondos públicos, incluyendo fondos provistos a través de bonos emitidos por el gobierno puertorriqueño. Específicamente, bajo la administración de Luis Fortuño, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) emitió sobre $7,000 millones en bonos para saldar deudas viejas, dar liquidez al desaparecido Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y recapitalizar al BDE.