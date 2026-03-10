Tercera vez al hilo: Michael Bloomberg domina la lista “Philanthropy 50″ con $4,300 millones donados

Por tercer año consecutivo, Michael Bloomberg ocupa el primer puesto en la exclusiva clasificación de la revista Chronicle of Philanthropy de los 50 mayores donantes de 2025. El fundador del imperio financiero Bloomberg y exalcalde de Nueva York donó $4,300 millones para apoyar las artes, la educación, el medio ambiente, la salud pública y programas para mejorar los gobiernos municipales.

A Bloomberg le siguen en la lista Philanthropy 50 tres donantes que el año pasado donaron 1,000 millones de dólares o más a obras benéficas. Bill Gates (nº 2) donó 3,700 millones de dólares a la Fundación Gates, y su antiguo colega de Microsoft, el difunto Paul Allen (nº 3), dejó un legado de 3,100 millones de dólares para crear una fundación centrada en la ciencia y la tecnología. Warren Buffett donó 1,300 millones de dólares a cuatro fundaciones familiares que apoyan diversas causas.

En conjunto, los donantes de la lista Philanthropy 50 aportaron un total de 22,400 millones de dólares a obras benéficas en 2025. La donación media fue de 105 millones de dólares.

El sector financiero fue la fuente de riqueza de la mayoría de los donantes de la lista, con 20 filántropos que aportaron un total de 4,100 millones de dólares. Le siguió la tecnología, con 12 donantes tecnológicos que aportaron 10,000 millones de dólares, y el sector inmobiliario, con cuatro donantes que donaron 466,7 millones de dólares.

En Nueva York y California viven más donantes que en ningún otro estado, y las organizaciones sin ánimo de lucro de esos estados recibieron el mayor número de donaciones.

Para muchos de estos donantes, la filantropía les aporta un gran significado. Jon y Mindy Gray (nº 34, con 63.6 millones de dólares) apoyan principalmente la investigación sobre cánceres hereditarios relacionados con mutaciones BRCA -la hermana de Mindy murió de cáncer de ovario relacionado con BRCA a los 44 años- y la capacitación de los jóvenes de Nueva York. Una de sus iniciativas, el programa Gray Scholars, concede becas a 10 estudiantes neoyorquinos al año para que asistan a una universidad históricamente negra. Cada año, los Gray participan en una reunión para todos los becarios.

“Somos gente muy práctica, nos gusta”, dice Mindy Gray. “Otras personas acuden a menudo a nosotros y nos dicen: ‘Quiero hacer algo, pero ¿qué debo hacer? Y realmente es lo que sientes en tu corazón. No deberías hacer este trabajo en áreas que no te emocionan”.

Pero pocas de las personas más ricas del país se sienten movidas a donar del modo en que lo hacen los Grays y otros donantes de Philanthropy 50. Sólo 19 de los estadounidenses más ricos de la lista Forbes 400 donaron lo suficiente para aparecer en la clasificación de este año.

La filántropa de alto perfil MacKenzie Scott no figura en la clasificación, aunque ha donado unos 26,000 millones de dólares a organizaciones benéficas desde 2020. Es probable que Scott haya hecho donaciones a sus fondos asesorados por donantes que le habrían valido un puesto en la clasificación, pero ella y sus representantes se negaron a facilitar información sobre cuánto dinero está canalizando a los donantes.

Las relaciones a largo plazo producen grandes donaciones

No todos los donantes de la lista del Chronicle acaparan titulares por sus donaciones. Algunos de los filántropos menos conocidos que figuran en Philanthropy 50 son:

Robert y Karen Hale (nº 25): El fundador de Granite Telecommunications y su esposa donaron casi 111 millones de dólares el año pasado a docenas de organizaciones sin ánimo de lucro a las que llevan años apoyando. Donaron 100 millones de dólares al Hospital Infantil de Boston y el resto a grupos educativos, de servicios humanos, de justicia social y juveniles del área metropolitana de Boston.

James y Patricia Anderson (nº 39): El consultor de automoción y su esposa donaron 50 millones de dólares a la Wayne State University, su alma mater, y más de 8 millones a organizaciones benéficas que atienden a ancianos y personas con necesidades especiales.

El consultor de automoción y su esposa donaron 50 millones de dólares a la Wayne State University, su alma mater, y más de 8 millones a organizaciones benéficas que atienden a ancianos y personas con necesidades especiales. Melanie y Richard Lundquist (nº 42): Estos inversores inmobiliarios de Los Ángeles llevan mucho tiempo donando a organizaciones sin ánimo de lucro del sur de California, sobre todo apoyando la sanidad y las escuelas públicas de la ciudad. Además de la donación de 50 millones de dólares que hicieron al Torrance Memorial Medical Center, también donaron 3 millones de dólares a organizaciones sin ánimo de lucro que ayudan a enfermos de cáncer y a jóvenes.

Aunque estos multimillonarios y millonarios donan enormes sumas, lo hacen por muchas de las mismas razones que los donantes corrientes. Se sienten atraídos por grupos que buscan su opinión, entienden sus pasiones, están abiertos a la colaboración y tienen programas eficaces. Y lo que es más importante, donan a personas y organizaciones benéficas que conocen y en las que confían desde hace años, si no décadas.

The Chronicle descubrió que más de 35 de los 51 donantes de la lista mantenían relaciones a largo plazo, a menudo de cinco a diez años o más, con las organizaciones benéficas a las que más donaron en 2025.

“Se trata de establecer relaciones”, afirma Jeff Schreifels, consultor de captación de fondos de Veritus Group, que trabaja con organizaciones benéficas grandes y pequeñas. “Se trata de ser ese puente entre el donante y su deseo de cambiar el mundo y hacer coincidir eso con todo lo que hace la organización sin ánimo de lucro. Eso es lo que todo el mundo intenta hacer”.

Variedad de causas

Las fundaciones y los fondos asesorados por donantes creados por los propios donantes y los colegios y universidades fueron los mayores receptores de las donaciones del año pasado. Pero muchos donantes también apoyaron causas muy diversas:

Ciencia y tecnología, que recibió más de 3,000 millones de dólares, incluido el gran legado de Allen y una donación de 60 millones para apoyar el programa de ciencias cuantitativas de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania.

La atención sanitaria y la investigación médica, que recibieron un total de 1,00 millones de dólares, incluida una donación de 500 millones del cofundador de Nike, Phil Knight, y su esposa, Penny, para la investigación y el tratamiento del cáncer; varias donaciones de ocho y nueve cifras para respaldar la atención sanitaria pediátrica; y dos donaciones para apoyar la investigación y el cuidado de la demencia.