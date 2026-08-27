Abbott expande sus operaciones en Puerto Rico con una inversión de $3.2 millones

Con una inversión de más de $3.2 millones, Abbott anunció este jueves la expansión de sus operaciones, en Arecibo, con la incorporación de un nuevo proyecto de manufactura de dispositivos médicos cardiovasculares.

En específico, la farmacéutica expandirá las líneas de manufactura del Aveir Delivery System, componentes esenciales de una de las plataformas de marcapasos inalámbricos desarrolladas por Abbott. Con esto, la empresa se comprometió en crear más de 60 empleos especializados en la isla.

“Puerto Rico cuenta con una fuerza laboral altamente capacitada y una larga trayectoria en la manufactura de dispositivos médicos, lo que convierte a Arecibo en el lugar ideal para expandir la producción de esta importante tecnología. Esta inversión aumentará la capacidad global de manufactura de Abbott, al tiempo que creará empleos especializados y fortalecerá la contribución de Puerto Rico a la producción de tecnologías que ayudan a los médicos a cuidar a los pacientes en todo el mundo”, afirmó Edwin Quiles, director de la planta de Abbott en Arecibo.

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Entre los productos manufacturados y los proyectos que forman parte de la expansión de Abbott en Arecibo se encuentran diversos dispositivos médicos utilizados en procedimientos cardiovasculares, incluyendo componentes asociados con sistemas de marcapasos y otras tecnologías para el tratamiento de enfermedades cardíacas que se distribuyen a mercados internacionales.

El proyecto cuenta, además, con la otorgación de más de $1.04 millones en incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para invertir en maquinaria y equipo, y en la creación de empleos.

El secretario del DDEC, Carlos Ríos Pierluisi, destacó que esta inversión fortalece el posicionamiento competitivo de Puerto Rico dentro de la red global de manufactura de Abbott y consolida la capacidad de la isla para desarrollar tecnologías médicas de alto valor añadido.

“Cada proyecto de expansión que se materializa es el resultado del esfuerzo continuo de acompañar a nuestras empresas para facilitar su desarrollo y brindarles las herramientas necesarias para que continúen creciendo desde Puerto Rico hacia los mercados globales”, indicó Ríos Pierluisi.

“Nuestra misión es crear las mejores condiciones para que compañías como Abbott continúen ampliando sus operaciones e incorporando nuevas tecnologías. Cuando una empresa de esta envergadura apuesta por Puerto Rico se reafirma que somos un destino de clase mundial para la manufactura y la innovación”, continuó.

Abbott opera en Puerto Rico desde hace más de 80 años, con operaciones corporativas y de manufactura en San Juan, Arecibo, Barceloneta y Caguas, empleando a más de 1,400 personas.

En tanto, la gobernadora Jenniffer González Conlón aseguró que su administración continuará promoviendo un ambiente competitivo para atraer inversión, fortalecer la cadena de suministros y crear empleos con buena remuneración económica.

“Hoy celebramos una inversión que no solo fortalece a Abbott, sino que también demuestra el liderazgo de Puerto Rico como un socio estratégico para la innovación y la producción de tecnologías médicas de vanguardia”, expresó González Colón.