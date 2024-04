Abogados de Fahad Ghaffar presentan evidencia que comprobaría la participación del inversionista en las empresas de John Paulson

Una conversación de Whatsapp

De otra parte, Ghaffar reconoció, a preguntas de Domínguez, que, al día de hoy, no hay ningún documento firmado sobre su participación en Earle HC.

Paulson habría invertido $11 millones en Innoveo, pero según sus abogados, no ha recibido un centavo por tal inversión.

“La única pertinencia que tuvo este issue es la razón por la cual (Paulson) no firmó el ‘membership agreement’ de (Earle HC)”, expresó Andreu Funtes.

“John Paulson entiende que le tienen que devolver $11 millones y mi cliente (Ghaffar) entiende que no hay que hacer nada, porque eso es una inversión que él (Paulson) hizo”, agregó. “Ese issue no es pertinente a este asunto, lo que es pertinente es por qué, él (Paulson) no firmó el ‘agreement’”