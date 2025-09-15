Opinión
15 de septiembre de 2025
88°lluvia moderada
Negocios
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Acciones de Tesla suben tras compra de más de $1,000 millones por parte de Elon Musk

El empresario compró más de 2.5 millones de acciones, lo que impulsó un aumento del 5% en las operaciones matutinas

15 de septiembre de 2025 - 11:00 AM

Tesla dijo en un documento regulatorio que entregará a Musk acciones por un valor de hasta el 12% de la empresa en una docena de paquetes separados si la compañía cumple con ciertos objetivos de rendimiento. (Susan Walsh)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Las acciones de Tesla subían el lunes después de que el consejero delegado, Elon Musk, reveló la compra de más de 2.5 millones de acciones por un valor aproximado de 1,000 millones de dólares.

Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos aumentaron más del 5% en las operaciones matutinas.

Musk compró varias cantidades de acciones a diferentes precios el viernes, según un documento regulatorio. El movimiento puede ser interpretado por los mercados como una señal de que el multimillonario sigue confiando en el futuro de la empresa.

Tesla presentó a principios de este mes un paquete de compensación propuesto para Musk que posiblemente lo convertiría en el primer billonario del mundo si alcanza una serie de objetivos extremadamente agresivos para la empresa en la próxima década.

Los inversionistas de Tesla celebraron el martes cuando Trump salió en defensa de Elon Musk y lo elogió en una conferencia de prensa celebrada junto a cinco vehículos de la compañía, alineados en la entrada de la Casa Blanca.El presidente señaló que Musk era un “patriota” y anunció que incluso había comprado uno de sus automóviles, en lo que representa una muestra de apoyo que puede haber contribuido a que las acciones de Tesla cerraran la jornada al alza tras el desplome sufrido un día antes.Las acciones de la empresa han caído un 45% en 2025 y, el lunes, se desplomaron más de un 15% a $222.15, el nivel más bajo desde finales de octubre, lo que refleja un nuevo pesimismo a medida que las ventas se desploman en todo el mundo.
Tesla dijo en un documento regulatorio que entregará a Musk acciones por un valor de hasta el 12% de la empresa en una docena de paquetes separados si la compañía cumple con ciertos objetivos de rendimiento, como aumentos masivos en la producción de automóviles, el precio de las acciones y el beneficio operativo. Si los accionistas aprueban el nuevo paquete de compensación, podría convertir a Musk en el primer ejecutivo del mundo con un billón de dólares, y marcaría un nuevo nivel de compensación desproporcionada en un país ya conocido por remuneraciones extremas. Pero la recompensa es en acciones, no en efectivo, y los objetivos también son extremos.

Para obtener su primer paquete de acciones equivalente al 1% de la empresa, Musk tendría que convencer a los inversores en el mercado de valores de que Tesla vale dos billones de dólares en total, el doble de lo que la valoran hoy, y también alcanzar varios otros hitos. Para recibir todas las acciones ofrecidas y convertirlo en el primer hombre de un billón de dólares del mundo, se requeriría que el valor de mercado aumente a 8.5 billones de dólares, el doble de la empresa más valiosa del mundo actualmente, el fabricante de chips Nvidia.

Elon Musk alcanza monumental récord: ¿a cuánto dinero subió su fortuna?

Elon Musk alcanza monumental récord: ¿a cuánto dinero subió su fortuna?

Nuevo récord para la persona más rica del mundo, quien es la cabeza de Tesla, SpaceX y la red social X.

Tesla ha visto una caída en las ventas este año, en gran parte debido a la reacción negativa por la cercanía de Musk con el presidente Donald Trump. Tesla también enfrenta una competencia cada vez más intensa de los grandes fabricantes de automóviles de Detroit y, particularmente, de China.

Los inversionistas se han mostrado cada vez más preocupados por la trayectoria de la empresa después de que Musk pasara tanto tiempo en Washington este año, convirtiéndose en uno de los funcionarios más destacados del gobierno de Trump en su intento de reducir el tamaño del gobierno de Estados Unidos.

Tesla tiene previsto celebrar su junta anual de accionistas el 6 de noviembre, donde los inversionistas votarán sobre el nuevo paquete de compensación.

Entre amenazas y reclamos: la irreparable ruptura de Donald Trump y el hombre más rico del mundo

Entre amenazas y reclamos: la irreparable ruptura de Donald Trump y el hombre más rico del mundo

Elon Musk acusó de "ingratitud" al presidente de Estados Unidos.

Elon Musk Tesla
