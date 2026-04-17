Alcaldes federados afinan sus enmiendas al proyecto de permisos

El pulseo por quién mantiene la última palabra en el tema de los permisos, más los amplios poderes de las figuras creadas bajo el proyecto de permisos de La Fortaleza, fueron los ejes principales de la reunión entre el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y varios alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La cita de este viernes fue convocada en La Fortaleza para discutir las enmiendas al Proyecto del Senado (PS) 1183 que proponen los alcaldes que tienen “jerarquía” para otorgar permisos. Es decir, los pueblos que bajo el Código Municipal, mantienen gobiernos autónomos y los que operan en consorcio con otros ayuntamientos.

El presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, dejó saber que la preocupación principal de los alcaldes gira en torno a quién retiene el poder en el proceso de permisos. Durante la primera vista pública del Senado, efectuada el pasado lunes, el presidente Thomas Rivera Schatz catalogó la cláusula supremacía establecida en la medida de la gobernadora Jenniffer González Colón como una presunción de ser como “el Vaticano” y dijo que esa parte del proyecto no se aprobaría.

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Esto, en referencia a la cláusula que establece –en varias instancias– que, de haber controversia en algún tema de permisos, la última palabra la tiene el DDEC.

Los alcaldes piden garantías

“Queremos garantía de (mantener) esa autonomía municipal que nos confieren las leyes vigentes y que consorcios futuros también tengan esa autonomía, porque lo bueno no se cambia. Si los municipios son eficientes en otorgar permisos, ¿por qué cambiar ese método?”, dijo Hernández.

Agregó que los alcaldes tienen preocupación con los poderes que tendrían los profesionales autorizados y que propusieron enmiendas como, por ejemplo, exigir un registro obligatorio, educación continua y una licencia para ejercer las competencias que típicamente recaen en el estado.

Los alcaldes propusieron, de igual forma, enmiendas dirigidas a crear “niveles” entre los profesionales que estarían autorizados a emitir permisos. El PS 1183 define los profesionales autorizados como agrimensores, agrónomos, arquitectos, ingenieros, geólogos y otros profesionales que podrán emitir determinaciones finales sobre solicitudes ministeriales y tienen diversas funciones en el proceso de adjudicación de permisos.

La reunión de los ejecutivos municipales ocurre luego de que la semana pasada, la gobernadora se reuniera con 28 alcaldes de su partido para escuchar los planteamientos de estos sobre el Código de Planificación y Permisos. La Federación de Alcaldes compareció a la primera vista del Senado y allí presentaron varias de las enmiendas descritas, incluyendo a la cláusula de supremacía.

Se informó que en la reunión de este viernes participaron el alcalde de San Juan, Miguel Romero, así como el de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz. Estuvieron presentes también los alcaldes de Guaynabo, Cidra, Canóvanas, San Germán, Fajardo y Cabo Rojo, así como dos consorcios, el Consorcio ABC formado por Aibonito y Barranquitas, y el Consorcio de la Montaña, formado por Corozal, Orocovis y Naranjito.

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Necesario evitar los desplazamientos

Al salir de la reunión, Romero insistió en que deben hacerse enmiendas para garantizar, por ejemplo, tratos particulares a zonas especiales. En el caso de San Juan, hizo referencia a áreas como Río Piedras, Santurce y el Caño Martín Peña, que se supone operen con insumo comunitario.

“Hablamos de lo que son las zonas especiales como Santurce, Condado y otras que tienen reglamentación especial basado en criterios particulares y que no se elimine eso para que los municipios puedan proteger eso y evitar el desplazamiento”, dijo el alcalde capitolino. “Leyes como la del Caño y la de Río Piedras tienen participación ciudadana y queremos que eso permanezca. Vi que no habrá inconveniente en garantizar esas particularidades”.

Por su parte, el secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard dijo, en conferencia de prensa que “pueden estar claros los alcaldes que (la autonomía municipal) es algo que se va a trabajar. El nuevo modelo de planificación no busca trastocar la autonomía municipal”.

Agregó que, luego de la reunión de este viernes, el Ejecutivo trabajará ciertas enmiendas para presentarlas a la Asamblea Legislativa. La Cámara de Representantes ya adelantó que las vistas en torno al PS 1183 comenzarán el próximo jueves.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, no descartó más reuniones similares –incluso con los alcaldes populares– aunque el encuentro no tiene fecha certera.