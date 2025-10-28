Amazon recorta 14,000 empleos corporativos mientras acelera su gasto en inteligencia artificial

Washington - Amazon recortará alrededor de 14,000 empleos corporativos, mientras el gigante minorista en línea aumenta su gasto en inteligencia artificial.

El director general de la compañía, Andy Jassy, quien ha buscado reducir costos de forma agresiva desde que asumió el cargo en 2021, dijo en junio que anticipaba que la inteligencia artificial generativa reduciría la plantilla corporativa de Amazon en los próximos años.

Jassy dijo en ese momento que Amazon tenía más de 1,000 servicios y aplicaciones de inteligencia artificial generativa en progreso o ya desarrolladas, pero que esa cifra era una “pequeña fracción” de lo que planea reunir.

Jassy alentó a los empleados a sumarse a los planes de inteligencia artificial de la empresa y un mes después, Amazon anunció inversiones multimillonarias para expandir la infraestructura en la nube y avanzar en la innovación de inteligencia artificial en Carolina del Norte, Pensilvania y Australia.

El martes, el gigante en línea dijo que estaba reduciendo la burocracia.

“Las reducciones que compartimos hoy son una continuación de este trabajo para fortalecernos aún más al reducir la burocracia, eliminar capas y reasignar recursos para asegurarnos de que estamos invirtiendo en nuestras mayores apuestas y en lo que más importa a las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes”, afirmó Beth Galetti, vicepresidenta senior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon, en un mensaje a los empleados el martes.