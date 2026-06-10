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Badillo Saatchi & Saatchi nombra a José Ángel “Nánel” Rodríguez como su principal creativo

El publicista liderará el departamento creativo de la agencia

10 de junio de 2026 - 2:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rodríguez ha trabajado para agencias como De La Cruz & Associates y BBDO Puerto Rico, y ha sido recipiente de 11 Leones en Cannes Lions, 2 premios Emmy y otros reconocimientos. (Suministrada)
Diego Vega Martínez
Por Diego Vega Martínez
Internado de verano de GFR Mediadiego.vega@gfrmedia.com

Erasto Freytes, CEO de Publicis Groupe Puerto Rico, anunció la incorporación de José Ángel “Nánel” Rodríguez como su nuevo Chief Creative Office.

En su nuevo rol Rodríguez estará al mando del departamento creativo de la agencia, trabajando en el desarrollo de estrategias y campañas para las marcas y servicios de la empresa.

“Nánel es uno de los creativos más reconocidos y consistentes de nuestra industria. [...] Estamos convencidos de que su experiencia, visión y energía creativa ayudarán a fortalecer aún más las relaciones con nuestros clientes y a elevar el nivel del trabajo que producimos para las marcas que confían en nosotros”, afirmó Freytes.

Con 23 años en la industria publicitaria y siendo recipiente de múltiples galardones, Rodríguez se mostró honrado y agradecido por la oportunidad, recalcando el legado de la empresa.

“Me siento muy honrado de asumir el liderazgo creativo de una agencia con un legado tan importante en Puerto Rico. Badillo ha sido responsable de algunas de las campañas más memorables de nuestra industria y ha inspirado a generaciones de publicitarios, incluyéndome a mí. Hoy tengo la oportunidad de contribuir a escribir el próximo capítulo de esa historia”, expresó.

Rodríguez ha sido galardonado con 11 Leones en Cannes Lions, además de múltiples reconocimientos en festivales internacionales como D&AD, Clio Awards, The One Show, London International Awards (incluyendo dos Grand Prix), New York Festivals, FIAP y El Sol, así como numerosos premios locales. También ha recibido dos premios Emmy por su trabajo como guionista de documentales.

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Diego Vega Martínez realiza actualmente un internado de verano en GFR Media, donde trabajará entre junio y julio de 2026 redactando para la sección de Negocios de El Nuevo Día. ...
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