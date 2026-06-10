Badillo Saatchi & Saatchi nombra a José Ángel “Nánel” Rodríguez como su principal creativo

Erasto Freytes, CEO de Publicis Groupe Puerto Rico, anunció la incorporación de José Ángel “Nánel” Rodríguez como su nuevo Chief Creative Office.

En su nuevo rol Rodríguez estará al mando del departamento creativo de la agencia, trabajando en el desarrollo de estrategias y campañas para las marcas y servicios de la empresa.

“Nánel es uno de los creativos más reconocidos y consistentes de nuestra industria. [...] Estamos convencidos de que su experiencia, visión y energía creativa ayudarán a fortalecer aún más las relaciones con nuestros clientes y a elevar el nivel del trabajo que producimos para las marcas que confían en nosotros”, afirmó Freytes.

Con 23 años en la industria publicitaria y siendo recipiente de múltiples galardones, Rodríguez se mostró honrado y agradecido por la oportunidad, recalcando el legado de la empresa.

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“Me siento muy honrado de asumir el liderazgo creativo de una agencia con un legado tan importante en Puerto Rico. Badillo ha sido responsable de algunas de las campañas más memorables de nuestra industria y ha inspirado a generaciones de publicitarios, incluyéndome a mí. Hoy tengo la oportunidad de contribuir a escribir el próximo capítulo de esa historia”, expresó.