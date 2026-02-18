Opinión
Empresas y Comercios
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Burlington abrirá su tercera tienda en Ponce

La nueva localidad es parte del plan de expansión de la cadena en diversos mercados

18 de febrero de 2026 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La tienda abrirá el próximo viernes, 27 de febrero. (Xavier Araújo)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

En su esfuerzo por continuar expandiendo su presencia en la isla, la cadena Burlington anunció la pronta apertura de un próximo local.

La tienda abrirá en Plaza del Caribe en Ponce el próximo viernes, 27 de febrero. Será la tercera tienda Burlington en la Perla del Sur, donde ya hay tiendas en el Ponce Bypass y en el Boulevard Miguel Pou.

Michael O’Sullivan, CEO de Burlington Stores, dijo en comunicado de prensa que “abrir una tienda nueva y moderna en Ponce es un paso emocionante para nosotros, mientras continuamos expandiendo las ubicaciones de Burlington a nivel isla”.

Según la cadena de ropa y productos del hogar a descuento, la nueva localdad cumple con la estrategia de ofrecer establecimientos más modernos “que incluyen espacios más amplios, pasillos más organizados y rótulos más claros para un tránsito más fácil por la tienda. Aunque la mitad de las tiendas de Burlington ya fueron remodeladas con el nuevo formato, esperamos que el resto de las tiendas sean remodeladas antes de finales del año”.

La tienda en Plaza del Caribe abrirá todos los días de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. Durante la apertura, se anunciará un donativo de $5,000 a una escuela local a través de la fundación AdoptAClassroom.org.

En el año fiscal 2024, Burlignton reportó ventas netas ascendentes a $10,600 millones. Opera 1,211 tiendas en 46 estados, además de Washington, D.C. y Puerto Rico. Anteriormente, El Nuevo Día informó que la nueva tienda en Plaza del Caribe tendrá unos 32,000 pies cuadrados.

Burlington llegó a Puerto Rico en el 2008 y hasta finales del 2024 contaba con 22 tiendas en la isla.

El año pasado, la cadena de descuentos aceleró sus planes de expansión en Puerto Rico, luego que se diera a conocer que la cadena Ross llegaría a la isla.

Sin embargo, el año pasado la cadena anunció la apertura de 100 tiendas en diversos mercados, incluyendo Puerto Rico.

ACERCA DEL AUTOR
Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
