Burlington abrirá su tercera tienda en Ponce

En su esfuerzo por continuar expandiendo su presencia en la isla, la cadena Burlington anunció la pronta apertura de un próximo local.

La tienda abrirá en Plaza del Caribe en Ponce el próximo viernes, 27 de febrero. Será la tercera tienda Burlington en la Perla del Sur, donde ya hay tiendas en el Ponce Bypass y en el Boulevard Miguel Pou.

Michael O’Sullivan, CEO de Burlington Stores, dijo en comunicado de prensa que “abrir una tienda nueva y moderna en Ponce es un paso emocionante para nosotros, mientras continuamos expandiendo las ubicaciones de Burlington a nivel isla”.

Según la cadena de ropa y productos del hogar a descuento, la nueva localdad cumple con la estrategia de ofrecer establecimientos más modernos “que incluyen espacios más amplios, pasillos más organizados y rótulos más claros para un tránsito más fácil por la tienda. Aunque la mitad de las tiendas de Burlington ya fueron remodeladas con el nuevo formato, esperamos que el resto de las tiendas sean remodeladas antes de finales del año”.

La tienda en Plaza del Caribe abrirá todos los días de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. Durante la apertura, se anunciará un donativo de $5,000 a una escuela local a través de la fundación AdoptAClassroom.org.

En el año fiscal 2024, Burlignton reportó ventas netas ascendentes a $10,600 millones. Opera 1,211 tiendas en 46 estados, además de Washington, D.C. y Puerto Rico. Anteriormente, El Nuevo Día informó que la nueva tienda en Plaza del Caribe tendrá unos 32,000 pies cuadrados.

Burlington llegó a Puerto Rico en el 2008 y hasta finales del 2024 contaba con 22 tiendas en la isla.

El año pasado, la cadena de descuentos aceleró sus planes de expansión en Puerto Rico, luego que se diera a conocer que la cadena Ross llegaría a la isla.