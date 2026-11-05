Cadenas de comida rápida anuncian cientos de empleos tras cierre de KFC y Taco Bell

Wendy’s Puerto Rico se unió a las cadenas de restaurantes de comida rápida que han publicado oportunidades de empleo tras el cierre repentino de los KFC y Taco Bell.

En sus redes sociales, la empresa parte del Grupo Colón Gerena, publicó vacantes tanto para “crew” como para gerentes. En el caso del segundo, el paquete de beneficios incluye $500 de bono al cumplir tres meses, bono trimestral, plan médico, entre otros. Quienes deseen más información puede escribir EMPLEO al 25000 o enviar el resumé a empleos@wendcopr.com.

Por su parte, Grupo Larrea, que opera Church’s Chicken, Pollo Tropical, Baskin Robins, Krispy Kreme, y Papa Johns, anunció empleo disponible en todas sus marcas con beneficios como alimento gratis, bono de Navidad, plan de retiro y plan médico, etc. Las personas interesadas pueden visitar www.serviralegria.com.

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A esto se suma McDonald’s Puerto Rico, pues en declaraciones escritas compartidas el martes con El Nuevo Día, Arcos Dorados anunció 200 vacantes en sus restaurantes, incluyendo posiciones de “crew”, gerente de turno, gerente general y técnico de restaurantes.

Otras cadenas, como Burger King, hicieron lo propio este lunes, cuando informaron que cuentan con 500 plazas disponibles.

Grupo Colón Gerena: una apuesta exitosa al sabor y el talento de aquí ¿Cómo crecer en la competida industria de restaurantes en Puerto Rico? En este episodio de Sala Empresarial lo descubrimos junto a Jorge Colón Gerena, presidente y director ejecutivo del Grupo Colón Gerena.

“En McDonald’s buscamos personas con vocación de servicio y muchos deseos de aprender. Nosotros les brindamos un entrenamiento estructurado, cursos gratuitos, ambiente inclusivo, oportunidades de desarrollo interno y las herramientas necesarias para que nuestro talento local pueda crecer”, expresó Vincent Lamazou, director general de Arcos Dorados para los mercados de Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Las personas interesadas pueden acceder a la página web www.resumedevida.com o visitar su restaurante más cercano para completar la solicitud de empleo.

Precisamente, Wendy’s rechazó este jueves que sus restaurantes en la isla cesarían operaciones, luego de que una publicación en redes sociales alegara que tanto la empresa como Church’s Chicken cerrarían todos sus establecimientos efectivos el 30 de noviembre de 2026.

1 / 18 | En imágenes: recorrido por KFC y Taco Bell tras su cierre en Puerto Rico. La matriz Yum! Brands anunció que culminó su relación con Encanto Restaurants, operadores en Puerto Rico de las marcas KFC y Taco Bell. Así lucía un KFC en el centro comercial Los Colobos, en Carolina. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 18 En imágenes: recorrido por KFC y Taco Bell tras su cierre en Puerto Rico La matriz Yum! Brands anunció que culminó su relación con Encanto Restaurants, operadores en Puerto Rico de las marcas KFC y Taco Bell. Así lucía un KFC en el centro comercial Los Colobos, en Carolina. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Los rumores desmentidos por ambos operadores ocurren en medio de la incertidumbre que atraviesa el sector de restaurantes en Puerto Rico tras la ruptura de la relación comercial entre Yum! Brands y Encanto Restaurants, que provocó el cierre temporal de todos los establecimientos de KFC y Taco Bell en la isla.

La situación también ha afectado las operaciones de otras marcas administradas por Encanto Restaurants, entre ellas Pizza Hut e IHOP (International House of Pancakes), varios de cuyos establecimientos han cerrado operaciones.

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Grupo Larrea: la impresionante historia de un imperio que nació de la crisis ¿Cómo construir con éxito sobre las bases de la incertidumbre? ¿Se puede en el mundo de los negocios? En este episodio de Sala Empresarial lo discutimos junto a Juan A. Larrea, presidente del Grupo Larrea y South American Restaurants, Corp. (SARCO)

El Nuevo Día evidenció que más suplidores han demandado a Encanto Restaurants con acciones judiciales. Las reclamaciones judiciales superan la decena en días recientes. A esa cifra, se sumaban sobre una treintena corroborada por este diario.

Encanto es liderado en Puerto Rico por Humberto Rovira Figueroa. Establecida en el 2004, se trata de la multifranquicia más grande de la isla. En su página corporativa, la empresa asegura tener en la isla más de 3,000 empleados en 180 restaurantes.

Según el Departamento del Trbajo y Recursos Humanos (DTRH), Encanto tenía unos 2,600 empleados. La agencia informó que ofrecerá ayuda a los trabajadores con sus solicitudes del Seguro por Desempleo, aunque exhortó a los desplazados a presentar su reclamo en desempleo.trabajo.pr.gov.

Además, el Negociado de Normas del Trabajo brindará orientación relacionada con salarios, vacaciones, bono de Navidad y otros asuntos laborales.

Los empleados pueden acudir, de igual manera, a cualquiera de las oficinas del Servicio de Empleo ubicadas en las oficinas de Conexión Laboral de Arecibo, Barceloneta, Bayamón, Carolina, Coamo, Fajardo, Guaynabo, Humacao, Isabela, Mayagüez, Ponce, San Germán y San Juan.

Asimismo, pueden visitar los centros de la Alianza Municipal de Servicios Integrados (AMSI), en Caguas y Guayama.