Camarero retoma transmisión y apuestas de carreras de Estados Unidos

La plataforma del Hipódromo Camarero comenzó nuevamente a transmitir carreras de caballos de Estados Unidos, lo que permite a sus clientes poder apostar otra vez en estas carreras.

La empresa anunció que retomó el acuerdo con la empresa que viabiliza la difusión de carreras que se corren en Estados Unidos y lo harán desde la plataforma de Camarero, ganadondesea.com.

María C. Mari, vicepresidenta senior del Hipódromo Camarero, explicó que retomaron relaciones comerciales con Monarch Content Management, la compañía que les maneja los servicios de contenido, o streaming, a través de diversas plataformas. Este acuerdo les permite distribuir aquí las carreras y el contenido de otros hipódromos en Estados Unidos.

“En septiembre de 2025, cuando se venció el contrato, ellos nos comunicaron que no iban a renovar la relación. Estuvimos trabajando en todas las políticas, el cambio de regulación, adoptamos las mejores prácticas internacionales y aunque estábamos listos, nos tomó un tiempo en lo que todas las partes vinieran y se reunieran”, explicó.

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Según dijo, la transmisión comenzó el pasado 1 de agosto.

“A través de ellos, cogemos la señal de Estados Unidos y transmitimos las carreras de ellos en nuestra plataforma y vendemos las carreras de ellos, o las apuestas”, dijo.

En cuanto a transmitir las carreras de Puerto Rico en esta misma plataforma para permitir apuestas fuera de la isla, recordó que no es un trámite todavía autorizado.

“Estamos trabajando para eso y en la autorización de la Comisión de Juegos, para que nos permita exportar la señal y que comencemos esa relación”, agregó al indicar que la señal de las carreras de Camarero se ve en Puerto Rico y permite apuestas también en República Dominicana.

Camarero le pasa a Monarch parte de las apuestas que se hagan aquí como parte del acuerdo con esta empresa.

Por otra parte, Camarero anunció que realizará un Aftercare Day Showcase, un evento dedicado a celebrar el bienestar de los caballos, específicamente los que terminan su vida competitiva.

El evento reunirá a los adoptantes de más de 60 caballos que han encontrado una segunda oportunidad a través del programa Segundo Galope y destacará el trabajo de Caribbean Thoroughbred Aftercare, programa que durante más de una década ha contribuido al readiestramiento y transición de caballos de carrera retirados hacia nuevas disciplinas.

“Queremos celebrar las segundas oportunidades y demostrar que el valor de nuestros caballos continúa mucho después de su etapa en las carreras. Esta actividad representa nuestra visión de una hípica que cuida, evoluciona y crea nuevas oportunidades”, señaló Mari.

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“Queremos que Puerto Rico vuelva a ocupar un lugar destacado en la comunidad hípica internacional. Nuestro propósito es crecer de manera sostenible, generar nuevas oportunidades para nuestra industria y demostrar que podemos ser ejemplo de cómo la tradición y la innovación pueden trabajar juntas por el futuro del deporte y el bienestar del caballo”, añadió Mari.