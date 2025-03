“El proceso de ir eliminando estas máquinas que operan fuera de la regulación, no registradas y que no aportan al fisco, comenzó hace varios años y ha sufrido cambios en busca de lograr la meta. No obstante, no había sido del todo efectiva. Actualmente, la Ley 11, según enmendada, ofrece la oportunidad a estos comerciantes de poder entregarlas, sin sanción alguna y la oportunidad de adquirir otras que operen bajo la ley”, reza el comunicado.