Carelon expandirá operaciones en Mayagüez con arrendamiento de 10 años con Pridco

La empresa de soluciones de salud Carelon Global Solutions finiquitó un contrato de arrendamiento por 10 años con la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, en inglés) para expandir sus operaciones a Mayagüez.

Aunque se espera que el edificio esté listo para el tercer trimestre de este año, Rosa H. Maldonado-Zabala, líder de las operaciones de Carelon en Puerto Rico, informó este miércoles que ya se contrataron 550 personas completamente bilingües (español e inglés) que trabajan desde un local provisional en el área oeste.

Asimismo, precisó que se contrataron 100 personas adicionales para trabajar en sus oficinas en San Juan. En total, Carelon da sustento a unas 1,228 personas.

“Encontramos en la zona oeste una oportunidad de construir un nicho que tenía una necesidad de hacer carreras, de ofrecer oportunidades de empleo y así nace la idea de Mayagüez. La verdad es que en Mayagüez nos ha ido espectacular”, dijo Maldonado-Zabala.

Carelon continuará contratando personal para dar servicio al cliente en el centro de llamadas, por lo que espera contratar para septiembre de este año entre 300 y 400 personas adicionales en el área oeste.

Renovarán la sede en La Sultana del Oeste

El proceso de expansión tuvo su génesis en 2024, cuando Maldonado-Zabala adelantó a El Nuevo Día que el proceso de expansión al oeste del país estaba en fase inicial de desarrollo.

El edificio, que queda a la entrada del Parque Industrial Guanajibo en la Sultana del Oeste, cuenta con 38,705 pies cuadrados y entre los cambios que se harán figura la construcción de un espacio tipo campus para los trabajadores. Las obras contemplan demoler el edificio aledaño para hacer un estacionamiento, informó por su parte, el director ejecutivo de Pridco, Roberto Lefranc Fortuño.

Inversión gubernamental de $8 millones

La sede de Carelon en el oeste estuvo en desuso por espacio de 12 años, cuando operaba allí Bio Process Development Training Complex (BDTC), según Lefranc Fortuño.

“El compromiso de Carelon Global Solutions con Pridco es mediante un contrato inicial de 10 años, con extensiones de 10 (años) y sucesivamente, 10 (años) más”, precisó el director de Pridco.

Además, Pridco le otorgó $902,251 en créditos, entre ellos: casi $90,000 para reparar las instalaciones; hasta $400,000 para la reparación y sellado del techo y 15 meses libre de renta, período de gracia equivalente a $362,867 o aproximadamente $24,191.13 al mes.

Carelon llegó a Puerto Rico en 2022, tras una inversión inicial de unos $10 millones que permitió habilitar unas 360 estaciones para atender llamadas, cada una ocupada por dos empleados que trabajan que ocuparían cada espacio en distintos días de la semana por la modalidad híbrida.

Hasta el momento, Carelon ha invertido unos $27.5 millones en la isla y recibió $7 millones en incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), $4.7 millones para el proyecto de expansión en Mayagüez y $2.2 millones a la operación en San Juan.

“En particular, la inversión de $15.5 millones para la parte de Mayagüez, nosotros estamos apoyando con un incentivo de $4.7 millones, dividido entre $700,000 para la creación de empleos, $1 millón para maquinaria y equipo y $3 millones para infraestructura”, detalló Sebastián Negrón Reichard, secretario del DDEC.

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón mencionó que la nómina anual estimada de Carelon es de $45 millones, que se desglosa en $18.3 millones para los empleados de Mayagüez y $26.7 millones para los de San Juan. El salario promedio por empleado de Carelon ronda $36,400 al año por empleado.

“Esto (la expansión de Carelon) significa que Puerto Rico es el lugar para hacer negocios, para dar servicios y para seguir expandiendo más en la zona oeste de Puerto Rico”, expresó González Colón.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa, convocada por La Fortaleza y en la que participaron representantes de Carelon, DDEC, Pridco, Invest Puerto Rico, Elevance Health y el alcalde de Mayagüez, Jorge L. Ramos Ruiz. El encuentro con los medios comenzó casi tres horas más tarde de la hora citada.

Carelon aparece registrada en Puerto Rico desde abril de 2021 y desde el 2023 forma parte del grupo de salud The Elevance Health Compañies of Puerto Rico, LLC.