Carelon Global Solutions busca llenar 600 plazas en Mayagüez

La empresa Carelon Global Solutions, la cual ofrece servicios en el sector de la salud, anunció la expansión de sus operaciones en Mayagüez, con lo cual crearán 600 nuevos empleos.

En aras de ocupar estas vacantes, la compañía realizará una feria de empleo mañana jueves, 11 de septiembre de 9 a.m. a 4 p.m. en el Mayagüez Resort and Casino.

Según informaron en comunicado de prensa, durante la actividad estarán reclutando candidatos para posiciones de servicio al cliente, así como roles especializados.

“Este proyecto refleja nuestro compromiso con Puerto Rico y, en particular, con la región oeste, donde queremos aportar al crecimiento económico y abrir puertas para que cientos de familias tengan acceso a empleos significativos en la industria de la salud”, expresó Rosa Maldonado, presidenta de Carelon Global Solutions en Puerto Rico. Indicó que el esfuerzo se suma a los más de 700 empleados que ya han sido reclutados por la compañía en la isla, durante los pasados tres años.

La empresa destacó que su oferta de empleo responde a las nuevas expectativas del mundo laboral, basadas en beneficios competitivos, ambiente inclusivo y oportunidades de crecimiento.

Los interesados en participar de la feria pueden pre-registrarse en línea a través de empleados.carelonglobal.pr, donde encontrarán detalles sobre el proceso de solicitud y los beneficios que ofrece la compañía.

Estos empleos, se informó, estarán ubicados en la zona oeste, así como en San Juan, aunque la mayoría estarán en el oeste. La empresa informó que realizarán otras ferias para llenar estas plazas.