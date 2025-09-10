Opinión
10 de septiembre de 2025
85°ligeramente nublado
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Carelon Global Solutions busca llenar 600 plazas en Mayagüez

La empresa realizará una feria de empleo el jueves en el Mayagüez Resort and Casino

10 de septiembre de 2025 - 8:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La empresa Carelon Global Solutions, la cual ofrece servicios en el sector de la salud, anunció la expansión de sus operaciones en Mayagüez. (Jorge A. Ramírez Portela)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La empresa Carelon Global Solutions, la cual ofrece servicios en el sector de la salud, anunció la expansión de sus operaciones en Mayagüez, con lo cual crearán 600 nuevos empleos.

En aras de ocupar estas vacantes, la compañía realizará una feria de empleo mañana jueves, 11 de septiembre de 9 a.m. a 4 p.m. en el Mayagüez Resort and Casino.

Según informaron en comunicado de prensa, durante la actividad estarán reclutando candidatos para posiciones de servicio al cliente, así como roles especializados.

“Este proyecto refleja nuestro compromiso con Puerto Rico y, en particular, con la región oeste, donde queremos aportar al crecimiento económico y abrir puertas para que cientos de familias tengan acceso a empleos significativos en la industria de la salud”, expresó Rosa Maldonado, presidenta de Carelon Global Solutions en Puerto Rico. Indicó que el esfuerzo se suma a los más de 700 empleados que ya han sido reclutados por la compañía en la isla, durante los pasados tres años.

La empresa destacó que su oferta de empleo responde a las nuevas expectativas del mundo laboral, basadas en beneficios competitivos, ambiente inclusivo y oportunidades de crecimiento.

Los interesados en participar de la feria pueden pre-registrarse en línea a través de empleados.carelonglobal.pr, donde encontrarán detalles sobre el proceso de solicitud y los beneficios que ofrece la compañía.

Estos empleos, se informó, estarán ubicados en la zona oeste, así como en San Juan, aunque la mayoría estarán en el oeste. La empresa informó que realizarán otras ferias para llenar estas plazas.

Según se evidencia en el portal de la empresa, muchos de los puestos disponibles en Puerto Rico están relacionados al área administrativa, operaciones, transportación y atención al paciente.

Tags
MayagüezMayagüez Mall
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
¿Quiénes somos?

