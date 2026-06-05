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Carmela Foods entrega $29,000 en becas a estudiantes de Las Piedras

La empresa espera realizar una segunda entrega el año próximo

5 de junio de 2026 - 1:00 PM

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Carmela entrega becas a estudiantes de Las Piedras. En la foto estudiantes de la escuela Florencia García (Suministrada)
Diego Vega Martínez
Por Diego Vega Martínez
Internado de verano de GFR Mediadiego.vega@gfrmedia.com

La empresa de alimentos Carmela Foods entregó unos $29,000 en becas a 31 estudiantes de las escuelas superiores Florencia García y Ramón Power y Giralt de Las Piedras.

Los fondos para las becas fueron recaudados durante la primera edición del evento deportivo 5K Carmela, realizado en el municipio en octubre de 2025. La iniciativa fue creada para apoyar económicamente a estudiantes destacados del municipio de Las Piedras y promover oportunidades que impulsen su crecimiento académico y profesional.

“En Carmela Foods creemos firmemente que invertir en la educación es invertir en el futuro de nuestras comunidades y del país”, se expresó Manuel E. Coriano, gerente general de Carmela Foods.

Ahora se preparan para la segunda edición del evento deportivo, que se realizará el próximo 18 de octubre en Las Piedras, comenzando a las 6:30 de la mañana.

El recorrido del 5K transcurrirá por la zona industrial de Las Piedras, donde ubica la planta de Carmela Foods junto a otros importantes motores económicos de la región.

Los organizadores del evento, detallaron en comunicado de prensa, que los interesados en participar podrán aprovechar el período de inscripción “early bird” con costo de $30 hasta el mes de agosto. Posteriormente, la inscripción tendrá un costo de $35 e incluirá camiseta conmemorativa, número de corredor y acceso a estaciones gratuitas de hidratación y comida durante el evento.

El evento tendrá como objetivo la recaudación de fondos para otorgar becas de ayuda económica a estudiantes de duodécimo grado con excelencia académica en el municipio. Se otorgarán premios en metálico en las categorías masculina y femenina: primer lugar $300, segundo lugar $200 y tercer lugar $100.

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Empresas puertorriqueñas
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Diego Vega Martínez realiza actualmente un internado de verano en GFR Media, donde trabajará entre junio y julio de 2026 redactando para la sección de Negocios de El Nuevo Día. ...
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