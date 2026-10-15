Cierra Buenos Ayres Market & Grill tras 28 años en San Juan

El restaurante argentino Buenos Ayres Market & Grill cerró sus puertas en Punta Las Marías, en San Juan, tras 28 años de operaciones, informó su propietaria, María Marty, en una publicación en redes sociales.

Marty anunció que la propiedad fue vendida y que el nuevo dueño establecerá una operación de restaurante en el lugar, aunque el negocio no continuará bajo el nombre de Buenos Ayres.

En su mensaje de despedida, la propietaria agradeció a Dios y a los clientes que acompañaron el establecimiento durante casi tres décadas.

“He sido muy afortunada de haber podido servir a todos con todo el cariño y mayor esfuerzo por estos 28 años”, expresó.

Captura del mensaje que María Marty publicó en redes sociales. (Captura)

La empresaria también agradeció a quienes respaldaron el restaurante durante los buenos y malos momentos, y destacó el cariño de sus clientes como una de las razones de ser del negocio.

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“Llega el día de poder descansar y no sabemos si puede ser un hasta luego, el tiempo dirá”, manifestó, sin descartar la posibilidad de que el cierre no sea definitivo.

El restaurante, especializado en carnes argentinas a la parrilla y una oferta de platos criollos, abrió en 1999 en el centro comercial Borinquen Towers bajo los propietarios argentinos Silvio Díaz y Oscar Marty, padre de María Marty.

Tres años más tarde, en 2002, inauguraron un segundo establecimiento en Condado que operó bajo el nombre Buenos Ayres Bar & Grill.