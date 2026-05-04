Cinco empresas en la isla son reconocidas entre los mejores lugares para trabajar

Cinco organizaciones con operaciones en Puerto Rico fueron reconocidas entre los mejores lugares para trabajar, según una lista presentada por la organización Great Places to Work Caribe & Centroamérica.

La organización reconoció 20 organizaciones como parte del listado de Los Mejores Lugares para Trabajar, se indicó en comunicado de prensa.

Las organizaciones reconocidas fueron AbbVie, en la categoría de investigación y desarrollo farmacéutico, The AES Corporation, como empresa de soluciones energéticas, Zimmer Biomet, una empresa de tecnología médica, Puerto Rico Supplies Group, LLC., en el área de distribución y comercio al por mayor y GRUPO SM PR, una entidad que ofrece servicios educativos, culturales y formativos.

Esta es la primera vez que Puerto Rico cuenta con un listado propio.

“La incorporación de Puerto Rico en el listado marca un momento clave para la región. Nos permite ampliar la conversación sobre cultura organizacional y reconocer a más organizaciones que están apostando por entornos de trabajo basados en la confianza, altamente valorados por sus colaboradores y con fuerte sentido de pertenencia”, comentó Renán González, CEO de Great Place to Work México, Caribe y Centroamérica.

PUBLICIDAD

En relación con las áreas de enfoque del modelo, las principales fortalezas de las organizaciones en el Caribe son justicia, orgullo y trabajo en equipo, mientras al considerar las áreas a mejorar, incluyeron aspectos relacionados con la imparcialidad y equidad en el liderazgo.

Estos hallazgos reflejan que, con la incorporación de nuevos mercados como Puerto Rico, la región continúa avanzando hacia culturas más sólidas, comparables y alineadas en torno a la experiencia del colaborador, permitiendo visibilizar nuevas realidades organizacionales y elevar el estándar de lo que significa ser un gran lugar para trabajar en contextos diversos.

La organización, se informó, trabajó con más de 200,000 colaboradores que representan a más de 325 empleadores distribuidas en 16 países de la región.

Los principales criterios para formar parte de este listado son: haber obtenido un resultado promedio superior al 70% en el índice de confianza que es la principal herramienta de diagnóstico de la metodología de Great Place To Work para determinar el nivel de confianza. Deben, además, haber completado cuestionarios sobre la cultura laboral en cada empleo.