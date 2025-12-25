Claro estrena tienda en The Outlets at Montehiedra

Claro Puerto Rico expandió recientemente su huella en el centro comercial The Outlets at Montehiedra, en San Juan, al mudarse de un quiosco a una moderna tienda, informó la proveedora de telecomunicaciones.

Con una inversión aproximada de más de $40,000 y un espacio de 548 pies cuadrados, la nueva localidad agregó 30 empleos.

Antes de la apertura de la tienda física, Claro operaba un quiosco en el pasillo del centro comercial, y ahora puede servir con mayor comodidad a su clientela.

“Gracias a nuestra infraestructura de fibra óptica y la red 5G, conectamos a más hogares y empresas, fomentando la productividad y el desarrollo local. Y con esta inauguración, cerramos el año fortaleciendo nuestra presencia en la isla, al mismo tiempo que impulsamos a nuevos emprendedores a crecer de la mano de Claro”, destacó mediante comunicado Enrique Ortiz de Montellano, presidente y principal ejecutivo de Claro Puerto Rico.

Hace aproximadamente un mes, Claro también estrenó su primer Centro de Atención al Cliente (CAC) con servicarro, en Plaza Centro, Caguas.

En el caso de Montehiedra, la tienda se suma a los puntos de venta que han abierto agentes autorizados de Claro.

Ofrecerá un portafolio completo de servicios, que incluye planes móviles pospago y prepago con servicios ilimitados, internet de alta velocidad para el hogar o negocio, servicio de televisión con Clarotv+, recarga de servicio prepago, pago de facturas y venta de accesorios de marcas reconocidas como Apple, Samsung, Motorola y JBL.

La tienda opera de lunes a sábado en horario de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. Mientras, los domingos abre de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.