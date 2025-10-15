CMS adjudica estrellas para todos los planes Advantage en Puerto Rico

El plan Triple-S Advantage recibió clasificaciones de entre 3.5 y 4.5 estrellas de un máximo de cinco estrellas otorgadas por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés).

Mientras, el plan de Advantage de MMM Healthcare, LLC., obtuvo cinco estrellas, al igual que MCS, plan que obtuvo la máxima calificación por tercer año consecutivo.

Triple-S Advantage recibió una puntuación de 3.5 en la evaluación de sus servicios y ofrecimientos relacionados a la Parte C. Obtuvo además 4.5 estrellas bajo la Parte D, es decir, la cubierta de medicamentos. En la evaluación total de su desempeño, el plan obtuvo 4.5.

La Parte C de Medicare corresponde a los ofrecimientos de cubierta que ofrecen aseguradores o planes privados bajo el programa Advantage. Es decir, la Parte C debe cubrir servicios médico ambulatorios, conocidos como la parte A; servicios hospitalarios, que se conocen como la Parte B, y los servicios o cubiertas adicionales que suelen ofrecer organizaciones de mantenimiento de la salud o HMO, por sus siglas en inglés.

PUBLICIDAD

Thurman Justice, principal oficial ejecutivo y presidente de Triple-S, dijo por escrito que “este logro refleja nuestro renovado enfoque e inversión continua en nuestro equipo para brindar atención de alta calidad y centrada personalmente para nuestros afiliados”.

Según Justice, “el compromiso y la dedicación de nuestro equipo son evidentes” la evaluación otorgada por CMS.

“Estamos aprovechando las nuevas tecnologías para mejorar el acceso y optimizar los servicios, tanto para los afiliados como para los proveedores, lo que reafirma nuestro compromiso continuo con la excelencia en la atención médica”, agregó el ejecutivo.

Triple-S citó además los resultados de la encuesta Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (CAHPS), en la cual sí obtuvieron una puntuación de cinco estrellas. CAHPS es una de varias encuestas que realiza CMS para conocer la calidad de los servicios que proveen los distintos proveedores de salud y planes médicos. La encuesta CAHPS busca conocer la experiencia de los pacientes en aspectos como la rapidez del servicio y la comunicación con el proveedor de la salud que le atiende, entre otros aspectos.

“Nos complace que logramos áreas de excelencia con la clasificación más alta posible, cinco estrellas, en métricas centradas en la coordinación de atención médica, atención preventiva para condiciones crónicas, acceso a medicamentos y la atención al cliente que también lograron cinco estrellas, según la encuesta de servicio CAHPS, que mide la experiencia y satisfacción del afiliado en cuanto al servicio del plan y su fácil acceso a medicamentos. Solo menos del 18% de los planes de salud Medicare Advantage en Estados Unidos lograron 4.5 estrellas para el año fiscal 2025” expresó por su parte, Michael Muchnicki, presidente de Triple-S Salud.

PUBLICIDAD

“Estamos confiados que la excelencia permanecerá y fortaleceremos nuestro crecimiento, pues el continuo proceso de mejoras nos ayudará a mantener los estándares más altos de calidad en la atención médica en Puerto Rico”, agregó.

Por su parte, Agustín González, principal oficial financiero y presidente interino de MMM dijo que la obtención de la clasificación de cinco estrellas “reafirma el compromiso de MMM con la excelencia en el cuidado de nuestros afiliados”.

“Alcanzar la calificación más alta es el resultado del trabajo en equipo, la constancia y la pasión de nuestros empleados y proveedores. Cerca de 3,000 puertorriqueños trabajamos todos los días en MMM para que cada servicio que ofrecemos sea sinónimo de calidad y confianza”, dijo González en un comunicado de prensa.

CMS emite clasificaciones anuales otorgando estrellas del uno al cinco a los planes médicos autorizados bajo el programa Medicare Advantage (Parte C) como parte de su Programa de Calificación de Estrellas de Medicare.

Las clasificaciones otorgadas este mismo mes, consideran criterios como: el acceso a las citas médicas, la adherencia a las terapias de estatinas para los afiliados con condiciones cardiovasculares y el cuidado del paciente diabético.