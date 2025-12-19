Opinión
Empresas y Comercios
Suscriptores
Columbia abre su primera tienda en Puerto Rico

Está localizada en el centro comercial Plaza Carolina

19 de diciembre de 2025 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La tienda de Columbia en el centro comercial Plaza Carolina requirió una inversión de $1.2 millones. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado Rivera

Periodista de Negocios

Los amantes de las actividades al aire libre cuentan con una nueva opción para comprar ropa, calzado y accesorios, tras la apertura de la tienda de la popular marca Columbia en el centro comercial Plaza Carolina, en Carolina.

El establecimiento, el primero de Columbia en Puerto Rico, contó con una inversión inicial de unos $1.2 millones en infraestructura y mercancía.

La apertura generó sobre 50 puestos de trabajo, se informó.

En el local, de unos 3,846 pies cuadrados, los consumidores encontrarán líneas especializadas de trail running, pesca, hike y lifestyle, calzado técnico y accesorios.

“Nuestra tienda da acceso a nuestros clientes apasionados por las actividades outdoor a equipamientos ideales para senderismo, pesca, estilo de vida y otros. Siempre pensando en mantenerte fresco, protegido, seco y abrigado con nuestras tecnologías", expresó Gabriela Barraza, gerente regional de mercadeo para Centroamérica, Caribe, Venezuela y Puerto Rico.

“Además, como parte de nuestra estrategia de innovación y expansión, este año introdujimos oficialmente nuestra línea de productos para trail running, un segmento clave en crecimiento a nivel mundial”, agregó.

La tienda ofrece una distribución de 60% de producto para caballeros y 40% para damas.

“Tenemos la promesa de consolidarnos como una de las mejores opciones del país para quienes buscan productos confiables, de alto rendimiento y diseñados para acompañar cualquier aventura al aire libre”, sostuvo Barraza.

Hasta ahora, la presencia de Columbia en la isla se limitaba a la disponibilidad de sus productos en tiendas de cadena como Macy’s.

La marca se fundó en 1938 en Oregon, con el nombre de Columbia Hat Company. Actualmente, tiene presencia en más de 90 países.

En Puerto Rico, Columbia ganó popularidad en los pasados años, particularmente entre los consumidores amantes de las actividades acuáticas y al aire libre.

Plaza Carolina
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
