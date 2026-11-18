Mónica Maldonado anhela aumentar la producción de bloqueadores solares y repelentes de mosquitos que confecciona para su empresa Fango Sunscreen en Lajas, pues la demanda de sus productos va en crecimiento.

Con eso en mente, la empresaria acudió al último encuentro de Networking Sessions de Enfoque Pymes, celebrado este martes en el Holiday Inn de Ponce, donde aprendió sobre las diferentes oportunidades de financiamiento para lograr su meta empresarial.

Según Maldonado, “ahora mismo nos estamos moviendo a manufacturar en más cantidad porque la demanda ha sido bastante buena y, queremos aumentar la producción entre 10,000 a 20,000 unidades mensuales”.

Esta meta es para suplir a otros mercados ya que, en 2025 vendieron sobre 55,000 unidades, distribuidas en nueve productos, alrededor de la isla.

“Lo más importante fue la información del Banco de Desarrollo Económico (BDE), las diferentes oportunidades que ellos tienen. De esta actividad me llevo información de los programas de financiamiento disponibles en Puerto Rico para nosotros evaluarla y tomar la decisión”, acotó.

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Hacia esa dirección apuntaron Gaddy Martínez Serrano y Christina Sacarello, gerente de compras y distribución y, coordinadora de ventas, respectivamente, para la empresa Jani Clean Services en Mayagüez y Bayamón.

Su interés principal, dijeron, es expandir los conocimientos presentados por el BDE, Grupo Guayacán, INprende, Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Tecnología (SBTDC) y T-Mobile for Business, con el objetivo de implementarlos en la operación.

La compañía, establecida en 1990, es fuente de empleo para 500 personas a través de servicios de limpieza y, distribución de materiales, productos y equipos para la limpieza.

Martínez Serrano sostuvo que, “una de las metas principales es el crecimiento de nuestros empleados y eso lo vamos a lograr fortaleciendo el conocimiento del trabajo que hacemos y las posibilidades de negocio que tenemos con otras compañías en la isla”.

Herramientas útiles para comerciantes

Al igual que los eventos convocados por GFR Media en Fajardo, Cabo Rojo, Cidra y Manatí, el enfoque principal en Ponce fue presentar herramientas útiles para que los empresarios puedan palear los distintos retos que enfrentan en el Puerto Rico de hoy.

Entre los conferenciantes figuró Gio Camacho, educador de INprende, quien dialogó sobre las Marcas humanas en la era de la Inteligencia Artificial.

“La marca es una idea en la mente de alguien. La inmensa mayoría de la gente que no te compra es porque no te conoce. No es que tu producto o el servicio sea malo; la inmensa mayoría de la gente que no te visita es porque no piensa en ti”, reveló.

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“Entonces, cómo nosotros traemos ese concepto, cómo sembramos esa semilla en la mente de un consumidor. Por mucho tiempo, sabíamos un poco cómo hacerlo, pero está evolucionando. Eso por varias razones, porque la marca, en realidad, es un proceso estrictamente humano”, resaltó.

Asimismo, Jonathan Asia, director de operaciones de la agencia de branding Mamposteao, señaló que, el 90% de las empresas que invierten en su marca son “más reconocidas”.

“Las empresas grandes gastan dinero en esto, no es porque es un lujo. A la hora de tener un negocio, el nombre es una de las cosas más importantes. El branding es lo esencial de un logo que, va a hablar por ti cuando no estés”, mencionó Asia en representación del Grupo Guayacán.

Entretanto, Jorge Mercado, gerente de Programa Grupo Guayacán, discutió la temática de Cómo preparar y presentar un pitch de negocios.

“Muchas veces, estamos en el día a día, seguimos haciendo cosas y no nos damos el tiempo para pensar qué estoy atendiendo, cómo lo estoy haciendo y cómo lo puedo comunicar. Eso nos ayuda a prepararnos porque, no sabemos cuándo pueden surgir oportunidades para hacer una presentación de nuestra empresa”, confesó.

Para ampliar su planteamiento, Mercado enfatizó la importancia de “qué decimos y cómo lo decimos”.

“Estudios realizados a través de los años, señalan que, un pitch o la manera en que comunicamos y la efectividad en que lo comunicamos se divide en: 55% visual, 38% oral y 7% contenido. O sea, un 7% es lo que decimos y un 93% cómo lo decimos”, sostuvo.

Oportunidades de financiamiento

De otra parte, el networking session en Ponce ofreció información sobre las diversas herramientas de financiamiento para las pymes, a través de un panel integrado por Rafael Lama, principal oficial ejecutivo de GFR Media, y el presidente del BDE, Josué Rivera Castro.