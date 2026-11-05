Inspirador encuentro de pymes en Cidra

Daraly Álvarez Fonseca asegura que para el 2027 dejará atrás sus temores de transformar su negocio ambulante en un establecimiento fijo, en donde pretende desarrollar una cafetería que incluya un área de entretenimiento para niños.

Para lograrlo, la propietaria de Café La Manada en Cayey, participó del Networking Sessions de Enfoque Pymes, celebrado este miércoles en el Treasure Island Hotel & Villas, en Cidra, con el objetivo de hallar las respuestas para encaminar su meta empresarial.

La cayeyana de 32 años comenzó su negocio en abril de 2026, en el cual vende cinnamon rolls, brownies, galletas, café frío, limonada y postres de temporada.

“Tenemos la visión de, eventualmente, tener un café donde sea un indoor playground porque soy mamá y, sé lo difícil que es tener un tiempo para uno, dejando a nuestros hijos en un espacio seguro. Ya tengo el plan de negocio, la visión y misión, toda documentación”, reveló.

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Sobre su experiencia en el evento, destacó que sigue buscando espacios como el Enfoque Pyme Networking Sessions para seguir aprendiendo.

“Vine con muchos miedos; siempre está ese poquito de miedo ahí, pero aquí he hecho networking”, admitió.

Daraly Álvarez Fonseca, propietaria de Café La Manada en Cayey, fue una de las empresarias que participó del encuentro en Cidra. (Suministrada)

“Además, me han dado herramientas nuevas que no conocía, como, por ejemplo, el Banco de Desarrollo Económico, Grupo Guayacán y, son cosas que a veces uno desconoce por falta de información o de exponerse”, apuntó.

Otros empresarios de la zona en diversas industrias, entre estas, tecnología, entretenimiento y gastronomía, entre otras, también se sumaron al encuentro de pequeños y medianos comercios en el llamado Pueblo de la Eterna Primavera.

Allí recibieron valiosa información, tanto para iniciar un negocio, fortalecer o expandir operaciones, como, por ejemplo, alternativas de financiamiento, crédito, temas de índole contributivo, entre otros.

Entre los conferenciantes figuró, Josué Rivera, presidente del Banco de Desarrollo Económico (BDE), el cual presentó varios servicios que ofrece la institución financiera pública a los empresarios; llevando el mensaje a través de casos reales en Puerto Rico.

Igualmente, Edwin Torres Figueroa, director del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Tecnología (SBTDC) en Caguas, dialogó sobre los pormenores del crédito y el poder de un buen plan de negocios.

Josué Rivera, presidente del Banco de Desarrollo Económico (BDE), presentó varios servicios que ofrece la institución financiera pública a los empresarios. (Suministrada)

Por su parte, Alessandra Correa, fundadora de INprende, habló de empresarismo con intención e innovación, en momentos en que el país experimenta enormes retos, especialmente el alza en el servicio eléctrico.

“Mi objetivo principal es alejarlos del ruido en exceso que, muchas veces tenemos los empresarios; de opiniones sesgadas y de regresarlos al poder de cada uno, la razón por la que empezamos la empresa e identificar todas las oportunidades que sí podemos tomar”, manifestó.

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En su alocución, la también ingeniera, abogada y empresaria puertorriqueña advirtió que, “si nos estamos alimentando de situaciones negativas todo el tiempo, eso nos va a arropar, somos seres humanos, nos va a llenar de pesimismo, nos va a hacer cuestionarnos si queremos seguir emprendiendo”.

“No es que estemos enajenados; tenemos que estar conscientes de los problemas reales que enfrentamos en Puerto Rico, en los cuales me duelen al igual que todo empresario, pero eso no está en control de nosotros como empresarios ahora mismo”, admitió.

“Así que, cómo podemos ver más allá de esta situación es mi invitación y no desde la enajenación, sino que, si nos quedamos ahí, dejamos pasar oportunidades por estar ofuscados en ese tema. Hay que atenderlo, sí, pero también hay que atender la operación del negocio”, agregó.

De otra parte, el CPA Joel Rodríguez, principal oficial de Expert Accounting Group e instructor de Grupo Guayacán, presentó los 10 errores contributivos que cometen muchos empresarios.

El primero, destacó, es que, “muchos negocios mezclan las finanzas personales con las finanzas de negocio”.

“Eso es un error significativo porque, a la hora de llenar las planillas o a la hora de sacar reportes de cuánto ingreso generé, cuántos gastos hice de mi operación de negocio, de pronto, todo está mezclado y es bien difícil para el empresario y para nosotros el poder trabajar con esa data”, alertó.Otro error común es el tema de pago de contribución estimada.

“A muchos empresarios se le olvida que, cuando tienen que pagar contribuciones, tienen que pagar por adelantado esos impuestos para evitar que luego el Servicio de Impuestos Internos (IRS), Hacienda, el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM), les esté cobrando penalidades, intereses y recargos”, subrayó. “Muchas veces, les llegan notificaciones cobrándole dinero y ellos no entienden de dónde sale eso y es que, no pagaron las estimadas a tiempo”, confesó.

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Los próximos Networking Sessions se llevarán a cabo en otras regiones de la isla, en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en:

• Manatí, 12 de noviembre en el Hyatt Place