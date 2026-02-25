Con pantalla privada y más funciones de IA: Samsung presenta los Galaxy S26

Con nuevas herramientas de seguridad, privacidad e integración con inteligencia artificial (IA), Samsung Electronics presentó este miércoles su nueva serie de celulares Galaxy S26.

Compuesta por los modelos S26, S26+ y S26 Ultra, la serie está diseñada para simplificar las tareas cotidianas, gracias a una IA más proactiva, personalizada y adaptable, capaz de anticipar las necesidades del usuario, automatizar procesos y dar sugerencias en tiempo real, informó la empresa surcoreana durante un evento transmitido en directo desde San Francisco, California.

“Creemos que la IA debería ser algo en lo que las personas puedan confiar todos los días, diseñada para funcionar de manera consistente para todos y sin necesidad de tener conocimientos especializados”, afirmó mediante comunicado TM Roh, presidente y director de la división Device Experience (DX) de Samsung Electronics.

“Con la serie Galaxy S26, nos enfocamos en que la IA se sienta sencilla al diseñarla para completar tareas de forma natural, trabajando silenciosamente en segundo plano para que las personas puedan concentrarse en lo que realmente importa”.

Aquí resumimos algunas de las especificaciones de los S26 y las innovaciones en su sistema Galaxy AI:

Galaxy S26 Ultra incorpora -por primera vez- una pantalla de privacidad, con protección a nivel de píxel que evita que otras personas puedan visualizarla desde los laterales, sin que se degrade la calidad para el usuario. Esa privacidad lateral hasta la fecha se lograba aplicando un protector de pantalla diseñado para ese objetivo.

incorpora -por primera vez- una pantalla de privacidad, con protección a nivel de píxel que evita que otras personas puedan visualizarla desde los laterales, sin que se degrade la calidad para el usuario. Esa privacidad lateral hasta la fecha se lograba aplicando un protector de pantalla diseñado para ese objetivo. Tiene pantalla de 6.9-inch pulgadas QHD+ Dynamic AMOLED 2x.

Estará disponible con memoria y almacenamiento de 12 GB y 256 GB; de 12 GB y 512 GB o de 16 GB y 1 tera.

El modelo Ultra cuenta con cuatro lentes traseros de 200 megapixeles (MP) y 50 MP Ultra Wide ; así como 10 MB y 50 MB para telefoto. La cámara frontal es de 12 MP.

; así como 10 MB y 50 MB para telefoto. La cámara frontal es de 12 MP. Se indicó que es el sistema más avanzado hasta la fecha, pues mejora la captura nocturna, tiene estabilización avanzada y es compatible con el nuevo estándar de grabación de nivel profesional APV.

Su chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy , hecho específicamente para el nuevo modelo, trae mejoras significativas en su desempeño, como experiencias de IA más rápidas y eficientes.

, hecho específicamente para el nuevo modelo, trae mejoras significativas en su desempeño, como experiencias de IA más rápidas y eficientes. Los Galaxy S26 tienen pantalla de 6.3” FHD+ Dynamic AMOLED 2x; mientras que el S26+ se expande a 6.7”y la pantalla es QHD+.

tienen pantalla de 6.3” FHD+ Dynamic AMOLED 2x; mientras que el se expande a 6.7”y la pantalla es QHD+. Ambos modelos tienen chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, modelo Exynos 2600.

Las lentes traseros son 12 MP Ultra Wide ; a 50 MP Wide ; y 10 MP telefoto, con una cámara frontal de 12 MP.

; a 50 MP ; y 10 MP telefoto, con una cámara frontal de 12 MP. Vienen con memoria de 12 GB y opciones de almacenamiento de 256 GB o 512 GB.

En cuanto al sistema Galaxy AI, se informó que su tercera generación incorpora más herramientas de creatividad, que permiten editar fotos y videos con facilidad desde el mismo dispositivo, transformar bocetos en contenido visual, borrar objetos indeseados y escanear documentos con calidad profesional.

Como plataforma multiagente, Galaxy AI ya permite alternar entre agentes de IA como el nativo de Samsung, Bixby, Gemini de Google y Perplexity. Los agentes se pueden activar con toque de un botón programado para ello o mediante comandos de voz.

Los agentes se pueden activar con toque de un botón programado para ello o mediante comandos de voz. En seguridad y privacidad, el filtro de llamadas se realiza con IA, se incorporan alertas de privacidad, álbum privado de fotos y videos y hasta siete años de actualizaciones de seguridad con el respaldo de la herramienta Samsung Knox.

Galaxy S26 estará disponible en colores violeta cobalto, blanco, negro y azul cielo. Además, por internet, se ofrecerán en tonos rosa dorado y sombra plateada.

Próximamente, las proveedoras de Puerto Rico informarán fechas de disponibilidad para los nuevos dispositivos de Samsung en el mercado local.

En el evento Galaxy Unpacked, Samsung también presentó el nuevo diseño de sus audífonos Galaxy Buds (Suministrada)

Galaxy Buds rediseñados

Durante el evento Unpacked 2026, Samsung también presentó la nueva generación de sus auriculares inalámbricos, Galaxy Buds4 y el modelo Pro. Ademas de proveer una experiencia de audio de alta definición en un equipo tan compacto, se informó que se rediseñaron para potenciar su portabilidad y comodidad.