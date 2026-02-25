Con pantalla privada y más funciones de IA: Samsung presenta los Galaxy S26
También dio a conocer su nueva generación de Galaxy AI y el rediseño de sus audífonos inalámbricos
25 de febrero de 2026 - 7:30 PM
25 de febrero de 2026 - 7:30 PM
Con nuevas herramientas de seguridad, privacidad e integración con inteligencia artificial (IA), Samsung Electronics presentó este miércoles su nueva serie de celulares Galaxy S26.
Compuesta por los modelos S26, S26+ y S26 Ultra, la serie está diseñada para simplificar las tareas cotidianas, gracias a una IA más proactiva, personalizada y adaptable, capaz de anticipar las necesidades del usuario, automatizar procesos y dar sugerencias en tiempo real, informó la empresa surcoreana durante un evento transmitido en directo desde San Francisco, California.
“Creemos que la IA debería ser algo en lo que las personas puedan confiar todos los días, diseñada para funcionar de manera consistente para todos y sin necesidad de tener conocimientos especializados”, afirmó mediante comunicado TM Roh, presidente y director de la división Device Experience (DX) de Samsung Electronics.
“Con la serie Galaxy S26, nos enfocamos en que la IA se sienta sencilla al diseñarla para completar tareas de forma natural, trabajando silenciosamente en segundo plano para que las personas puedan concentrarse en lo que realmente importa”.
Aquí resumimos algunas de las especificaciones de los S26 y las innovaciones en su sistema Galaxy AI:
Durante el evento Unpacked 2026, Samsung también presentó la nueva generación de sus auriculares inalámbricos, Galaxy Buds4 y el modelo Pro. Ademas de proveer una experiencia de audio de alta definición en un equipo tan compacto, se informó que se rediseñaron para potenciar su portabilidad y comodidad.
“Por primera vez, Buds4 Pro cuenta con un woofer más amplio, combinado con cancelación activa de ruido (ANC, en inglés) y un ecualizador adaptable mejorado, para brindar un sonido de espectro completo fiel a la grabación original", detalló Samsung mediante comunicado.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: