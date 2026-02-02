¿La inteligencia artificial ha provocado despidos en Amazon y otras empresas? Expertos no están convencidos

Lo único que N. Lee Plumb sabe con certeza sobre su despido de Amazon la semana pasada es que no fue un fallo por no subirse a bordo de los planes de inteligencia artificial (IA) de la empresa.

Plumb, jefe de “habilitación de IA” de su equipo, dice que fue tan prolífico en el uso de la nueva herramienta de codificación de IA de Amazon que la empresa lo señaló como uno de sus principales usuarios.

Muchos asumieron que los 16,000 despidos corporativos de Amazon anunciados la semana pasada reflejaban el impulso del CEO Andy Jassy para “reducir nuestra fuerza de trabajo corporativa total a medida que obtenemos ganancias de eficiencia al usar ampliamente la IA en toda la compañía.”

Pero al igual que otras empresas que han vinculado los cambios de plantilla a la IA -incluyendo Expedia, Pinterest y Dow la semana pasada- puede ser difícil para los economistas, o empleados individuales como Plumb, saber si la IA es la verdadera razón detrás de los despidos o si es el mensaje que una empresa quiere decirle a Wall Street.

“La IA tiene que impulsar el retorno de la inversión”, afirma Plumb, que trabajó en Amazon durante ocho años. “Cuando reduces el número de empleados, has demostrado eficiencia, atraes más capital y sube el precio de las acciones”.

“Así que podrías haber estado hinchado en primer lugar, reducir el número de empleados, atribuirlo a la IA y ahora tienes una historia de valor”, dijo.

Plumb es atípico para un trabajador de Amazon en el sentido de que también está presentando lo que él describe como una candidatura “arriesgada” al Congreso por Texas, en una plataforma centrada en detener la dependencia de la industria tecnológica de los visados de trabajo para “sustituir a los trabajadores estadounidenses por mano de obra extranjera más barata.”

Pero sea lo que sea lo que le costó el puesto a Plumb, su escepticismo sobre la sustitución de puestos de trabajo impulsada por la IA es compartido por muchos economistas.

“Simplemente no lo sabemos”, afirma Karan Girotra, profesor de gestión de la escuela de negocios de la Universidad de Cornell. “No porque la IA no sea buena, sino porque requiere muchos ajustes y la mayoría de los beneficios recaen en los empleados y no en la organización. La gente ahorra tiempo y hace su trabajo antes”.

Si una empresa trabaja más rápido debido a la IA, Girotra dijo que lleva tiempo ajustar la estructura de gestión de una empresa de manera que permita una mano de obra más pequeña. Girotra no está convencido de que eso esté ocurriendo en Amazon, que, según él, todavía está reduciendo su plantilla tras el exceso de contrataciones durante la pandemia de COVID-19.

Según un informe de Goldman Sachs, el impacto general de la IA en el mercado laboral sigue siendo limitado, aunque algunos efectos podrían sentirse en “ocupaciones específicas como el marketing, el diseño gráfico, la atención al cliente y, especialmente, la tecnología”. Se trata de campos en los que se realizan tareas que se corresponden con los puntos fuertes de la actual generación de chatbots de IA generativa, capaces de redactar correos electrónicos y propuestas de marketing, producir imágenes sintéticas, responder preguntas y ayudar a escribir código.

Pero la división de investigación económica del banco dijo en su más reciente rastreador mensual de adopción de IA que, desde diciembre, “muy pocos empleados se vieron afectados por despidos corporativos atribuidos a la IA”, aunque el informe se publicó el 16 de enero, antes de que Amazon, Dow y Pinterest anunciaran sus despidos.

Pinterest, con sede en San Francisco, fue la más explícita al afirmar que la IA la llevó a recortar hasta un 15% de su plantilla. La empresa de redes sociales dijo que estaba “haciendo cambios organizativos para seguir cumpliendo nuestra estrategia de avance de la IA, que incluye la contratación de talentos competentes en IA. Como resultado, hemos tomado la difícil decisión de decir adiós a algunos miembros de nuestro equipo.”

Pinterest se hizo eco de ese mensaje en una divulgación regulatoria que decía que la compañía estaba “reasignando recursos a roles y equipos centrados en la IA que impulsan la adopción y ejecución de la IA”.

Expedia ha expresado un mensaje similar, pero entre los 162 trabajadores de tecnología que el sitio web de viajes recortó de su sede de Seattle la semana pasada había varios puestos específicos de IA, como científicos de aprendizaje automático.

Las declaraciones regulatorias de Dow vincularon sus 4,500 despidos a un nuevo plan “que utiliza la IA y la automatización” para aumentar la productividad y mejorar el rendimiento para los accionistas.

El recorte de 16,000 puestos de trabajo corporativos de Amazon formaba parte de una reducción más amplia de empleados en el gigante del comercio electrónico. Al mismo tiempo que esos recortes, que se cree que son todos puestos de trabajo de oficina, Amazon dijo que recortaría alrededor de 5,000 trabajadores minoristas, según los avisos que envió a las agencias estatales de mano de obra en California, Maryland y Washington, como resultado de su decisión de cerrar casi todas sus tiendas Amazon Go y Amazon Fresh.

Esto se suma a una ronda de 14,000 recortes de plantilla en octubre, lo que eleva el total a más de 30,000 desde que Jassy señaló por primera vez el impulso de los cambios organizativos impulsados por la IA.

Al igual que muchas empresas, tecnológicas o no, pero en particular las que fabrican y venden herramientas y servicios de IA, Amazon ha estado presionando a su fuerza de trabajo para encontrar más eficiencias con la IA.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, dijo la semana pasada que en 2026 será cuando “la IA empiece a cambiar drásticamente nuestra forma de trabajar.”

“Estamos invirtiendo en herramientas nativas de IA para que los individuos en Meta puedan hacer más cosas, estamos elevando a los colaboradores individuales y aplanando los equipos”, dijo en una llamada de ganancias. “Estamos empezando a ver proyectos que antes requerían grandes equipos y que ahora puede realizar una sola persona con mucho talento”.

Hasta ahora, los despidos de Meta este año se han centrado en la supresión de puestos de trabajo de sus divisiones de realidad virtual y metaverso. Otro factor que está afectando al empleo es el desplazamiento de los recursos del sector hacia el desarrollo de la IA, que requiere un enorme gasto en chips, centros de datos que consumen mucha energía y talento.

El pasado junio, Jassy dijo a los empleados de Amazon que tuvieran “curiosidad por la IA, que se informaran, que asistieran a talleres y cursos de formación, que utilizaran y experimentaran con la IA siempre que pudieran, que participan en las tormentas de ideas de su equipo para descubrir cómo inventar para nuestros clientes de forma más rápida y amplia, y cómo hacer más cosas con equipos más dinámicos.”

Plumb estaba totalmente de acuerdo con eso y dijo que demostró su destreza en el uso de la herramienta de codificación de IA de Amazon, Kiro, para “resolver problemas masivos” en el sistema de compensación de la empresa.

“Si no los utilizabas, tu jefe recibía un informe y hablaba contigo para que lo usaras”, dijo. “Solo había cinco personas en toda la empresa que utilizaban Kiro más que yo, o que hubieran conseguido más hitos”.

Ahora se centra en su candidatura entre los republicanos del área de Houston que aspiran a desbancar al representante federal Dan Crenshaw en las primarias de marzo.

Girotra, de Cornell, dijo que es posible que el aumento de la productividad de la IA esté llevando a las empresas a recortar los mandos intermedios, pero afirmó que la realidad es que quienes toman las decisiones de despido “solo necesitan recortar costes y hacerlo realidad”. Eso es todo. No creo que les importe el motivo".

No todas las empresas señalan la IA como motivo de los recortes. Home Depot confirmó el jueves que eliminaba 800 puestos vinculados a su sede corporativa en Atlanta, aunque la mayoría de los empleados afectados trabajaban a distancia.

El portavoz de Home Depot, George Lane, dijo que los recortes de Home Depot no estaban impulsados por la IA o la automatización, sino “realmente sobre la velocidad, la agilidad” y servir a las necesidades de sus clientes y trabajadores de primera línea.

El fabricante de aparatos de gimnasia Peloton confirmó el viernes la reducción de su plantilla en un 11%, en el marco de un plan más amplio de reducción de costes emprendido por su Consejero Delegado, Peter Stern.

