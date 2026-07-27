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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Curet Insurance eleva metas tras sucesión del negocio

La agencia procura hacer la diferencia ofreciendo asesoría sobre la complejidad de los seguros a su cartera que supera 1,500 clientes

27 de julio de 2026 - 11:10 PM

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Manuel Curet Crespo es propietario de la agencia de seguros ubicada en San Juan. (Suministrada)
Sandra Torres Guzmán
Por Sandra Torres Guzmán

Cuando Manuel Curet Crespo comenzó a trabajar con su padre en la sector de seguros, jamás pensó que la sucesión del negocio ocurriría apenas cuatro años después de su incursión, tras la muerte repentina de su progenitor.

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Sin pretenderlo, la pequeña empresa fundada por Víctor Curet en 1998 quedaría en sus manos y, con ello, un sinnúmero de preocupaciones en cuanto a cómo tomaría las riendas de Curet Insurance y el futuro de sus siete empleados.

Tampoco sabía si los clientes de su padre tendrían la misma confianza para continuar gestionando sus respectivas pólizas de seguro contra riesgos a la propiedad, fueran residenciales, comerciales y vehiculares.

El bróker de 35 años compartió su experiencia al quedar al frente de la empresa familiar que, actualmente, cuenta con una cartera de más de 1,500 clientes.

“Mi papa fue un excelente mentor y un modelo a seguir. Me uno a la oficina en 2019 y, en 2022, Papi falleció. Fue algo inesperado que nos jamaqueó la vida porque, él estaba bien de salud”, confesó el egresado del Colegio de Mayagüez, donde obtuvo bachilleratos en Finanzas y Contabilidad.

A pesar de llevar un tiempo trabajando con su progenitor, la sucesión repentina de la empresa “me creó duda e inseguridad de no saber lo que pasaría con el negocio”.

Una sucesión inesperada

“De momento fue una presión y una carga pues, pensaba en que, diariamente debía levantarme temprano a trabajar duro porque, esos empleados dependen de mí”, admitió el propietario de la agencia de seguros ubicada en San Juan.

Asimismo, destacó que, “a lo mejor uno pensaba que heredaría el negocio en algún momento, pero no de esa manera tan abrupta”.

“Realmente, el reto mayor fue esa incertidumbre que, de momento recae sobre el negocio y no sabes si los clientes me iban a apoyar o se irían porque, aunque yo llevaba cuatro años, mi papá era un veterano en la industria”, mencionó.

A pesar de sus dudas, recibió el respaldo de la clientela.

“Pensaba que tenía unos zapatos grandes que llenar. Pero lo logré día a día, tratando de resolver un problema a la vez. Con el tiempo fui creando las relaciones, las pólizas se seguían renovando y esa confianza fue creciendo en mí cada día”, reveló.

Manuel Curet Crespo es propietario de la empresa de agentes de seguro independiente ubicada en San Juan
Manuel Curet Crespo es propietario de la empresa de agentes de seguro independiente ubicada en San Juan (Suministrada)

Nicho en pólizas de riesgos cibernéticos

La agencia trabaja, principalmente, con seguros de propiedad y contingencia para diversidad de propiedades inmuebles, así como autos, botes y condominios, entre otros.

No obstante, “lo que estamos viendo ahora son pólizas de riesgos cibernéticos”, tanto en negocios como individuos.

Según el bróker, este tipo de póliza es “especializada, específica y costosa”. Sin embargo, aceptó que es un nicho en crecimiento.

“Este tipo de ataque se está viendo mucho más a empresas, principalmente, grandes. Sin embargo, hay estadísticas que confirman que, igualmente las empresas pequeñas y medianas están sufriendo este tipo de ataque a diario”, detalló.

Parte de la cubierta contra riesgo cibernético, destacó, provee para gastos de abogado y un relacionista que maneje cualquier daño a la reputación de la empresa, así como notificaciones a clientes que fueron afectados.

Más allá de vender un seguro

Según Curet Crespo, quien tiene una maestría en Mercadeo del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la percepción sobre los vendedores de seguros ha ido cambiando con el pasar del tiempo.

“Antes, cuando mi papá empezó, había muchos vendedores de seguros, pero vendían pólizas y había cero servicios”, relató.

Por eso, además de vender seguros, su oficina se especializa en asesoría y consultoría a sus clientes pues, considera que, “no es vender por vender”.

“Nosotros visitamos el negocio para entender la operación y saber, qué tipo de seguro necesita la empresa. Lo más importante es dar el servicio cuando ocurre una reclamación; es parte de vender una póliza y, dar servicio durante ese proceso”, esbozó.

Por otro lado, señaló que, las personas no deben ver el seguro como gasto, sino como una inversión a su tranquilidad.

“Es una inversión en tu patrimonio, tus bienes, tu casa, el techo. El seguro es, precisamente, para cubrir cuando ocurre una situación inesperada. Cada cual, con su presupuesto, pero debes verlo como una inversión a tu tranquilidad”, argumentó.

Aunque admitió que, muchas pólizas son costosas, “hay manera de ajustarla a su presupuesto”, incluyendo financiamiento.

“Mucha gente tiene seguro porque es una obligación contractual con el banco. De hecho, cuando saldas una propiedad o un carro, ese activo es tuyo y, con más razón debes asegurarlo”, aseveró.

Ante la situación, comparó la figura del bróker con un contador o abogado.

“En momentos difíciles, se trata de tener a un profesional en tu esquina, abogando por ti y dándote asesoría”, insistió.

Finalmente, adelantó que, su misión de vida es crecer la compañía.

“No solo crecer por crecer, sino de manera sostenida, con un equipo sólido, bueno y educado. Así que, veo la empresa en 15 a 20 años, como una de las firmas más grandes y respetadas en Puerto Rico”, concluyó.

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Enfoque PymesPymessegurosPólizas de segurosSan Juan
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