DACO afirma que hay suficiente combustible en caso de una emergencia

Luego de una reunión con representantes del gobierno estatal y federal, así como con la industria de combustibles, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, se expresó confiado en la capacidad de suplir combustible alrededor de la isla en caso de una emergencia mayor, como lo fue el huracán María hace casi nueve años.

DACO convocó una reunión en la que participaron el Departamento de Seguridad Pública, la Autoridad de los Puertos, la Guardia Nacional de Puerto Rico, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos, así como la Asociación de Detallistas de Gasolina y otras empresas distribuidoras de combustible.

Durante la reunión se revisaron los protocolos para la distribución de combustible en caso de una emergencia, se informó en una conferencia de prensa.

“Esta reunión permitió sentar en una misma mesa a todos los componentes responsables de que el combustible llegue a los puertos, sea transportado, distribuido y finalmente esté disponible para los consumidores. Nuestro objetivo es garantizar que Puerto Rico cuente con una cadena de suministro resiliente y preparada para responder de manera ágil y efectiva ante cualquier evento atmosférico”, expresó Torres Montalvo.

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Luis R. Gueits, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, dijo, luego de la reunión, que ha habido tiempo de “ver lo que falló y ahora es momento de poder prevenir esas cosas. Hemos hablado de la distribución para que el combustible llegue al centro de la isla y poder abrir camino”.

Por su parte, el director ejecutivo de Puertos, Norberto Negrón, dijo que “las facilidades portuarias están listas”.

Según Torres Montalvo, en Puerto Rico hay gasolina suficiente para abastecer entre 30 a 45 días.

Tanto el secretario como Gueits insistieron en que las largas filas para comprar gasolina luego del huracán María no respondían tanto a una falta de abastos sino a un problema de logística en el acarreo y distribución de la gasolina, al igual que el bloqueo de las carreteras.

“Teníamos suficiente gasolina”, dijo Torres Montalvo. “Quizá el renglón de mayor esfuerzo va a ser el diésel, pero aún en María teníamos gasolina suficiente. Los problemas se debieron, primero que nada, al colapso repentino de los sistemas de comunicación, al igual que la salida temporera de estaciones de gasolina, porque colapsaron los techos y se contaminaron con agua. Pero, en Puerto Rico siempre tenemos entre 30 a 45 días de abasto de gasolina”.

En cuanto al suplido de combustible para los hospitales – otro de los sistemas que colapsó luego del huracán María – el secretario de DACO reconoció que en la reunión no hubo representación de este sector, pero afirmó que sí hay planes para reabastecerlos con combustible en caso de una emergencia.

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Afirmó que los mayoristas de gasolina que participaron en la reunión sí pidieron conocer las necesidades de abastecimiento de los hospitales.

Mantiene la congelación de precios del agua

Torres Montalvo dejó saber además que, aun cuando se ha comenzado a reestablecer el servicio de agua potable, se mantiene vigente la orden de congelación de precios emitida por el DACO ante las múltiples averías en el Superacueducto.

“La orden se mantiene vigente. No he tenido una conversación con la gobernadora (Jenniffer González Colón) sobre hasta cuándo estará vigente. Conociendo a la gobernadora, va a querer asegurarse que esté vigente hasta que todo regrese a la normalidad y que los consumidores tengan protección”, dijo.