Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Destilería Coquí: logra convertir el pitorro local en un producto legal y apuestan a masificar su exportación
La empresa mayagüezana, levantada por María Cristina Morales Tapia y Héctor Augusto Quiñones Mercado, confecciona 56,000 botellas anualmente, distribuidas en 14 sabores y se exporta a mercados estadounidenses en Florida, Massachussets e Illinois
27 de octubre de 2025 - 11:10 PM