Destilería Serrallés anuncia nuevo CEO

La Destilería Serrallés, Inc., anunció la designación de Martin Guzmán como principal oficial ejecutivo (CEO) de la compañía y sus subsidiarias.

Según se informó en comunicado de prensa, Guzmán cuenta con más de dos décadas de experiencia y ha ocupado puestos en compañías multinacionales.

“La llegada de Martin marca un nuevo capítulo en la trayectoria de Destilería Serrallés. Su experiencia internacional y amplia visión de negocio se suman a la fortaleza de nuestra organización, contribuyendo a la continuidad de nuestra estrategia de crecimiento y al fortalecimiento de nuestras marcas. Su liderazgo ayudará a construir sobre los logros alcanzados, siempre preservando el legado y los valores que han distinguido a Serrallés a través de generaciones”, expresó la Junta de Directores de Destilería Serrallés en declaraciones escritas.

Previo a este nombramiento, el puesto de presidente y CEO estuvo ocupado por Philippe Brechot, quien se acogió al retiro en diciembre de 2025