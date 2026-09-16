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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Destilería Serrallés anuncia nuevo CEO

Martin Guzmán ocupará el puesto dejado por Philippe Brechot, quien se acogió al retiro en diciembre de 2025

16 de septiembre de 2026 - 5:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Martin Guzmán fue designado como el principal oficial ejecutivo de Destilería Serrallés. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Destilería Serrallés, Inc., anunció la designación de Martin Guzmán como principal oficial ejecutivo (CEO) de la compañía y sus subsidiarias.

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Según se informó en comunicado de prensa, Guzmán cuenta con más de dos décadas de experiencia y ha ocupado puestos en compañías multinacionales.

“La llegada de Martin marca un nuevo capítulo en la trayectoria de Destilería Serrallés. Su experiencia internacional y amplia visión de negocio se suman a la fortaleza de nuestra organización, contribuyendo a la continuidad de nuestra estrategia de crecimiento y al fortalecimiento de nuestras marcas. Su liderazgo ayudará a construir sobre los logros alcanzados, siempre preservando el legado y los valores que han distinguido a Serrallés a través de generaciones”, expresó la Junta de Directores de Destilería Serrallés en declaraciones escritas.

Previo a este nombramiento, el puesto de presidente y CEO estuvo ocupado por Philippe Brechot, quien se acogió al retiro en diciembre de 2025

Esta destilería fue fundada en 1865 en Ponce, y es hoy una de las empresas familiares más antiguas en América. La destilería produce el conocido Ron Don Q.

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Destilería SerrallésPonce
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