Econo busca ampliar su presencia en el este de Puerto Rico

Supermercados Econo abrirá una nueva tienda en el municipio de Yabucoa, un pueblo donde actualmente no tienen presencia y a su vez, en la región este de la isla, donde la principal cadena de alimentos todavía tiene una presencia modesta.

La expectativa es que la tienda abra sus puertas para finales de agosto.

La cadena anunció en comunicado de prensa que el socio y operador de la tienda Econo Jayuya, Iván Marín Rivera, obtuvo un financiamiento a través del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (BDE) por $7.2 millones para lo que será la tienda número 64.

Al presente, el proyecto se encuentra en etapa de diseño y permisos, pero una vez en operaciones, la tienda significará la creación de 134 empleos directos.

El proyecto se desarrollará en Plaza Yabucoa Shopping Center. El pueblo de los Azucareros y pueblos limítrofes cuenta con población aproximada de 30,000 residentes.

El nuevo supermercado ocupará cerca de 34,000 pies cuadrados. El proyecto contempla hacer mejoras a la estructura que ocupará, y recibirá incentivos municipales.

“El respaldo del BDE fue clave para que este proyecto pudiera comenzar. Y esta alianza nos permite seguir invirtiendo y creciendo en las comunidades donde operamos”, expresó Marín.

“Se estima que la creación de empleos –tanto en la fase de construcción como en la fase de operación del supermercado– beneficiará positivamente a decenas de familias, y reafirma el compromiso de Supermercados Econo con el desarrollo económico local", informó el empresario al agregar que el financiamiento del BDE permitirá hacer mejoras de infraestructura, adquisición de equipo y otros componentes necesarios para el proyecto”.

Inyección de efecto multiplicador

Josué E. Rivera, presidente del BDE, dijo, por su parte, que “estamos enfocados en utilizar el financiamiento como una herramienta estratégica para impulsar el crecimiento económico de la isla”.

“Este proyecto genera empleos, fortalece el comercio regional y atiende una necesidad esencial para nuestras comunidades, en sintonía con la política pública de la gobernadora, Jenniffer González Colón, de promover la inversión privada con el respaldo del Gobierno”, agregó el banquero.

“Desde una perspectiva económica, la apertura de Supermercados Econo contribuirá a agilizar la actividad comercial en la región, fortalecer las operaciones de distribución, suplido y servicios asociados al comercio minorista, y reducir la necesidad de desplazamiento a otros municipios para la adquisición de bienes esenciales”, sostuvo Rivera.

El financiamiento del BDE consiste en un préstamo a término, estructurado con la participación del State Small Business Credit Initiative (SSBCI), un programa del Tesoro Federal, y destinado a pequeñas y medianas empresas.