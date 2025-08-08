Opinión
8 de agosto de 2025
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Efectos de los nuevos aranceles: Walmart y Amazon detienen envíos a exportadores de este país

Según el canal financiero NDTV Profit, los compradores se niegan a asumir el aumento en los costos

8 de agosto de 2025 - 2:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Amazon es una de las empresas que solicitó detener los envíos (Reed Saxon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Grandes minoristas estadounidenses como Walmart, Amazon, Target y The Gap han solicitado una pausa en los envíos a exportadores indios, principalmente del sector textil, ante la imposición de aranceles de hasta el 50% por parte de Washington, según han confirmado fuentes del sector y medios locales.

Según el canal financiero NDTV Profit, los compradores se niegan a asumir el aumento de los costes, que incluyen un arancel del 25% que entró en vigor ayer y la amenaza de imposición de otro 25% adicional a finales de este mes, lo que amenaza con una caída drástica de las exportaciones y pérdidas millonarias.

La decisión de los gigantes minoristas se ha comunicado a través de correos electrónicos y cartas enviadas a sus proveedores en la India, en las que solicitan detener los envíos de prendas de vestir y textiles “hasta nuevo aviso”, indicaron exportadores al medio local.

El presidente de la Asociación de Exportadores de Tiruppur (TEA), A. Sakthivel, confirmó a medios la decisión de sus miembros de suspender la producción destinada al mercado estadounidense. “Hemos decidido detener la fabricación de los pedidos para Estados Unidos hasta que haya claridad”, dijo.

Esta reacción se alinea con el comunicado de la Confederación de la Industria Textil India (CITI), que calificó ayer el arancel como un “enorme revés” que “debilitará significativamente” la capacidad de la industria para competir.

La India es el cuarto mayor exportador de prendas de vestir a Estados Unidos, con una cuota de mercado que ronda el 6%. Aunque esta cifra ha crecido en los últimos años, sigue por detrás de sus principales competidores asiáticos: China, que domina con un 21%, y Vietnam, con un 19%.

Con el nuevo arancel del 50%, la India queda en una gran desventaja frente a estos países, que se enfrentan a tasas de entre el 20% y el 30%.

Aunque la justificación oficial de la administración de Donald Trump para la imposición se centra en la compra de petróleo ruso por parte de la India, en Nueva Delhi la medida se interpreta como una táctica de presión para destrabar el estancado Acuerdo Comercial Bilateral (BTA).

Los principales puntos de fricción son las “líneas rojas” de la India como la negativa a abrir su mercado a productos agrícolas y lácteos de Estados Unidos para proteger a sus millones de agricultores.

Tags
IndiaEstados UnidosWalmartAmazon arancelesDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
