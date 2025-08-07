Opinión
Feriados
7 de agosto de 2025
83°nubes dispersas
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos espera recibir $50,000 millones al mes por los aranceles

La entrada en vigor este jueves de las nuevas tarifas “recíprocas” impulsadas por Donald Trump recrudece la guerra comercial

7 de agosto de 2025 - 6:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“¡¡¡ES MEDIANOCHE!!! ¡MILES DE MILLONES DE DÓLARES EN ARANCELES ESTÁN ENTRANDO A ESTADOS UNIDOS!”, celebró Trump en su plataforma Truth Social durante la madrugada de este jueves. (Jacquelyn Martin)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - Estados Unidos espera que el nuevo esquema de aranceles que aplica desde este jueves a la gran mayoría de sus socios comerciales genere ingresos mensuales en torno a los $50,000 millones.

RELACIONADAS

El secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, dijo que en el mes anterior las arcas del Gobierno recibieron unos $30,000 millones por los gravámenes anunciados en abril por el presidente, Donald Trump, que impuso entonces tarifas base globales del 10 %, junto a otras tasas “recíprocas” que luego pausó hasta su activación este jueves.

Lutnick advirtió que con la entrada en vigor de las nuevas tasas a decenas de países “EE.UU. podría ver ganancias de hasta unos $50,000 millones al mes”, indicó en entrevista al canal Fox Business.

Corría el mes de diciembre de 1773 cuando cansados de los aranceles a la importación de bienes, los colonos de las nuevas tierras en América declararon un boicot a los bienes producidos en Gran Bretaña, particularmente el té. (Photo by Time Life Pictures/Mansell/Time Life Pictures/Getty Images)La manifestación, conocida en los libros de historia como el "Boston Tea Party", estuvo encabezada por los llamados Boston Boys y los Hijos de la Libertad y fue el preludio a la fundación de Estados Unidos de América. Arriba una ilustración de The Boston Tea Party, 1846; por Currier, N. (1813-88) e Ives, J.M. (1824-95); Yale University Art Gallery, New Haven, CT, USA; American, libre de derechos.En 2018, inició la guerra arancelaria de Estados Unidos contra China y otros países. Una de las primeras medidas fue imponer nuevos aranceles a las importaciones de acero y aluminio, 25% y 10%, respectivamente, afectando a aliados clave como Canadá, México y la Unión Europea. (AP Photo/Ferdinand Ostrop, File)
1 / 12 | Las guerras de aranceles más sonadas de la historia . Corría el mes de diciembre de 1773 cuando cansados de los aranceles a la importación de bienes, los colonos de las nuevas tierras en América declararon un boicot a los bienes producidos en Gran Bretaña, particularmente el té. (Photo by Time Life Pictures/Mansell/Time Life Pictures/Getty Images) - Archivo

El responsable de la cartera de comercio agregó que con los “gravámenes adicionales” del 200 % a las farmacéuticas y del 100 % a los semiconductores y chips anunciados recientemente por Trump “podría hacer que estos ingresos aumenten hasta el billón de dólares”, estimaciones que son puestas en duda por analistas.

“Estas son cifras asombrosas para Estados Unidos, y nadie está tomando represalias. Todos entienden que hay que venderle al consumidor estadounidense. El consumidor estadounidense es el factor más poderoso del planeta para la economía y Donald Trump lo está aprovechando para el beneficio del país”, afirmó Lutnick.

La entrada en vigor este jueves de los nuevos aranceles “recíprocos” impulsados por el mandatario republicano recrudece la guerra comercial librada por el neoyorquino desde su regreso al poder en enero pasado.

“¡¡¡ES MEDIANOCHE!!! ¡MILES DE MILLONES DE DÓLARES EN ARANCELES ESTÁN ENTRANDO A ESTADOS UNIDOS!”, celebró Trump en su plataforma Truth Social durante la madrugada de este jueves.

Exención de aranceles a productos tecnológicos acabará pronto: "Nadie se libra", dice Trump

Exención de aranceles a productos tecnológicos acabará pronto: "Nadie se libra", dice Trump

Serán agrupados en una nueva categoría a la que se le aplicará un 20% de impuesto.

A primera hora de hoy entraron en vigor tanto los aranceles acordados con Reino Unido, China, Vietnam, Japón, Filipinas, Indonesia, Unión Europea (UE), Corea del Sur y Pakistán, así como los gravámenes unilateralmente impuestos por Washington a los países con los que no cerró acuerdos, incluidos la India, Suiza, Sudáfrica o Venezuela.

Las nuevas tarifas van desde el 10 % para países con los que EE.UU. tiene un superávit comercial, entre ellos Chile, Colombia o Argentina, hasta un 50 % impuesto a Brasil en represalia por el trato “injusto” al expresidente Jair Bolsonaro.

La India también enfrentará un arancel extra del 25 % por comprar crudo ruso, lo cual elevará su tasa al 50 % a fines de agosto.

Después de Brasil y la India, los países con los aranceles más altos son Siria (41 %), Laos (40 %), Birmania (Myanmar) (40 %) y Suiza (39 %).

También están en vigor aranceles del 50 % al acero, el aluminio y el cobre, junto con una tarifa general del 25 % a los vehículos no fabricados en EE.UU. y varios de sus componentes clave (motores, transmisiones, electrónicos), con excepción de los contemplados en el acuerdo tripartito T-MEC con sus vecinos Canadá y México.

Donald Trump aranceles
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Noticias
