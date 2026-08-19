El Nuevo Día lidera el consumo en prensa digital en Puerto Rico

San Juan - El Nuevo Día se posicionó en el primer lugar entre los medios locales de prensa digital más visitados por la población general de Puerto Rico durante los pasados 30 días, según los resultados del SME Digital Media Study 2026, que examinó los hábitos digitales de esta población.

El análisis, preparado por la firma Estudios Técnicos, Inc., reveló que el 59.4% de la población encuestada visitó elnuevodia.com. Le siguieron primerahora.com, con 58.3%; elvocero.com, con 45.9%, y metro.pr, con 38.5%.

Los resultados sobre consumo de medios digitales se basaron en las respuestas de 160 personas de 55 años o más que indicaron utilizar medios de prensa y noticias en Internet.

En el segmento de 65 años o más todavía predomina la prensa impresa. (Suministrada)

Los hallazgos fueron presentados este miércoles durante un Power Breakfast de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico (SME, en inglés), celebrado en La Concha Resort. La actividad se enfocó en el comportamiento digital y los patrones de consumo de la población de 55 años o más.

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Dentro de ese segmento, elnuevodia.com figuró entre las plataformas periodísticas más visitadas. Entre las personas de 55 a 64 años, El Nuevo Día y Primera Hora compartieron la primera posición, ambos con 57.9%. Les siguieron El Vocero, con 43.4%, y Metro, con 34.2%.

En el grupo de 65 años o más, 46.4% accedió a elnuevodia.com , frente a 47.6% que visitó primerahora.com . El Vocero alcanzó 42.9% y Metro, 26.2%.

Los resultados sobre los medios locales se basaron en las respuestas de 160 participantes de 55 años o más que indicaron consumir prensa y noticias en línea. Como podían mencionar más de una plataforma, la suma de los porcentajes puede superar 100%.

La presencia de los medios digitales entre las primeras posiciones coincide con un creciente interés en las noticias. El estudio encontró que 74.8% de las personas de 55 a 64 años dedica tiempo a este tipo de contenido durante una semana típica, frente a 65.2% de la población general.

Al analizar los formatos de noticias y lectura, la prensa digital ocupó el primer lugar entre las personas de 55 a 64 años, con 58.3%, seguida de los periódicos impresos, con 37.7%.

En el segmento de 65 años o más, la prensa escrita todavía conserva una ligera ventaja: 43.8% dedica tiempo a periódicos impresos y 38.4% a la prensa digital.

Facebook la más utilizada

El análisis refleja una transformación acelerada en los hábitos tecnológicos de la población de 55 años o más. Casi nueve de cada 10 personas dentro de ese segmento utilizan Internet, lo que equivale a aproximadamente 1,058,282 usuarios digitales en Puerto Rico.

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“Lo digital ya forma parte de su vida cotidiana”, afirmó Anitza M. Cox, directora de la División de Análisis y Política Social de Estudios Técnicos, Inc. al presentar los hallazgos.

La incidencia de internet entre las personas de 55 a 64 años aumentó de 62% en 2019 a 87% en 2021 y alcanzó 97% en 2026. En el grupo de 65 años o más, el crecimiento fue todavía más pronunciado: pasó de 28% en 2019 a 44% en 2021 y a 83% este año.

“Ese cambio lo vimos particularmente cuando pasamos la pandemia”, explicó Cox.

La investigadora advirtió que las marcas no deben considerar a todas las personas de 55 años o más como un grupo uniforme, pues existen diferencias importantes en sus ingresos, niveles educativos, participación laboral, necesidades y hábitos de consumo.

Anitza M. Cox, directora de la División de Análisis y Política Social de Estudios Técnicos, Inc. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

“No lo podemos tratar de la misma manera cuando comparamos con la población general, pero dentro del segmento tampoco lo podemos ver de la misma manera. Es un segmento diverso”, sostuvo.

El teléfono celular se convirtió en el principal punto de acceso al entorno digital. El 98.7% de los usuarios de internet de 55 a 64 años posee un móvil, al igual que 98.2% de quienes tienen 65 años o más.

Las personas del primer grupo pasan un promedio de cuatro horas diarias utilizando medios digitales desde el celular. En el segmento de 65 años o más, el promedio es de tres horas, frente a 5.2 horas en la población general.

Facebook fue la aplicación más utilizada entre las personas de 55 a 64 años, con 77.7%, seguida de WhatsApp, con 69.2%; YouTube, con 36.2%, e Instagram, con 21.5%.

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Los medios por los cuales conocen acontecimientos importantes también varían. Para 49.7% de las personas de 55 a 64 años, las redes sociales son la primera fuente de información, mientras la televisión tradicional quedó en segundo lugar, con 15.5%.

En el grupo de 65 años o más, la televisión tradicional domina con 31.2%, seguida de las redes sociales, con 21.3%, y las recomendaciones de familiares, amigos o compañeros, con 19.4%.

Millones en compras

La integración digital de la población de 55 años o más también se refleja en su actividad comercial. Este segmento generó un estimado de $233.9 millones en compras anuales realizadas por internet para recibir por correo o recoger en un establecimiento.

La cantidad equivale a casi una cuarta parte de los $964.9 millones estimados en compras en línea para la población general de Puerto Rico.

“Internet se usa para informarse, realizar transacciones, buscar información de salud, comprar productos y servicios, y son responsables de una cuarta parte de la venta en línea”, resumió Cox.

La mediana de gasto anual fue de $800 entre las personas de 55 a 64 años y de $420 entre las de 65 años o más. Para todo el segmento de 55 años en adelante, la mediana se situó en $750.

Actualmente, 38.4% de las personas de 55 a 64 años compra por internet, al igual que 29.5% de quienes tienen 65 años o más. La ropa, los zapatos y los accesorios constituyeron la principal categoría de compra en ambos grupos.