El Patio by Del Veranda es la nueva propuesta en The Mall of San Juan

El Patio by Del Veranda, que inauguró en The Mall of San Juan, es un nuevo espacio que busca inspirar al consumidor a disfrutar más de la vida al aire libre en su propio hogar.

El concepto es una creación del chef Rafael Barrera y Eduardo Varón, quienes lo desarrollaron como un espacio experiencial, social y educativo dedicado al diseño exterior y al bienestar.

“Este proyecto nace de nuestra pasión por el diseño, la cocina y el bienestar, integrando productos de alta calidad con experiencias sensoriales únicas”, expresó el chef Barrera en comunicado de prensa.

Explicó el chef que más que una tienda o exhibición, El Patio es un escenario vivo donde diseño, gastronomía, tecnología y comunidad se fusionan para inspirar a los visitantes a transformar sus patios, terrazas y balcones en espacios funcionales, estéticos y sostenibles.

“Queremos que cada visitante descubra cómo su patio puede convertirse en su propio oasis tropical: un lugar de encuentro, relajación y disfrute”, agregó Barrera.

El Patio ubica en un área de 600 pies cuadrados, frente a Tesla en el primer nivel, cerca de donde estuvo Saks Fifth Avenue.

El proyecto se constituyó como una alianza estratégica entre empresarios locales para ofrecer soluciones integradas, talleres de aprendizaje y diseño que abonan a la experiencia de vivir al aire libre. En sus propuestas se combina la funcionalidad, durabilidad y estilo para maximizar el disfrute en el hogar con familia y amistades.

“Este espacio demuestra cómo el diseño, la innovación y la colaboración pueden generar bienestar, actividad comercial y orgullo local, creando una red de patios experienciales que nos inspiran a vivir mejor”, dijo por su parte, Varón, cofundador del proyecto.

Las marcas que participan en El Patio son Mont Alpi, reconocido por sus cocinas modulares de acero inoxidable grado marino que resisten la salinidad y humedad del Caribe; Big Ass Fans, ícono mundial en ventilación premium y eficiencia energética; y MB Pérgola, empresa puertorriqueña especializada en la manufactura de pérgolas y tormenteras a la medida.

Por su parte, Marnie Marquina, gerente general del mall, le dio la bienvenida a esta novel propuesta que se sale de lo común y añade diversidad a la oferta comercial.

“En The Mall of San Juan nos enorgullece ser el punto de encuentro para conceptos innovadores que elevan la experiencia de nuestros visitantes. El Patio by Del Veranda representa una propuesta única en su clase que celebra el diseño, la creatividad y la vida al aire libre —una tendencia que conecta profundamente con nuestro estilo de vida tropical. Esta nueva adición complementa la oferta del centro comercial y reafirma nuestro compromiso con seguir trayendo propuestas distintivas que inspiran y enriquecen a la comunidad”, manifestó Marquina.

Eventos en El Patio

A partir de noviembre, El Patio by Del Veranda celebrará diversas actividades, entre ellas:

•charlas educativas con arquitectos, diseñadores, paisajistas y chefs.

•catas sensoriales de ron, vino y café con marcas locales e internacionales.

•clases de yoga/pilates y bienestar, integrando cuerpo, mente y naturaleza.

•eventos colaborativos con marcas de decoración y diseño de interiores.

El calendario completo estará disponible en www.mipatioesotracosa.com, donde los interesados también podrán registrarse a próximos eventos y solicitar visitas al hogar para estimados gratuitos.