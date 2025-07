Empresa puertorriqueña Olein invierte $20 millones en transformar la antigua farmacéutica Novartis

“Es una reinvención”

“ Esta no es simplemente una reactivación. Es una reinvención. Estamos construyendo un modelo operacional desde cero, con maquinaria de última generación, personal altamente capacitado y un plan logístico robusto que integra manufactura, almacenaje y distribución ”, expresó el ejecutivo. “Onovexa será sinónimo de calidad y de progreso”.

En particular, indicó que Onovexa se enfocará en manufacturar productos absorbentes y soluciones de higiene de grado médico, ambas categorías en alta demanda global. Esto incluye toallas absorbentes para camas, desinfectantes y prehumedecidas para asear a encamados. También elaborarán productos de limpieza y cuidado personal, así como para el mercado de cuidado veterinario.

¿Qué pasará con la antigua Colorcon?

Con plantas en Yabucoa y Guayama, Olein manufactura unos 1,000 productos entre aceites, lubricantes y limpiadores, bajo reconocidas marcas como Brava, Cristal, Sacató y la de nivel profesional PH Chemicals. También tienen una planta de procesamiento y reciclaje de neumáticos, Once & for All Tires.