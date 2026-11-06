Antes de que los restaurantes KFC y Taco Bell cerraran sus puertas el pasado lunes, 2 de noviembre, los empleados de Encanto Restaurants, operador de ambas franquicias en Puerto Rico, sabían que la cosa no andaba bien. Faltaban suministros en las tiendas y llegaban inversionistas a ver los establecimientos y el servicio que se ofrecía.