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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:“Es un atropello a nuestra psiquis mental”: empleados cuentan la odisea vivida antes del cierre en la isla de KFC y Taco Bell

Dos exempleadas relatan cómo las tiendas, en manos de Encanto Restaurants, enfrentaron cancelaciones de pedidos, escasez de productos y alegadas visitas de inversionistas antes del cierre

6 de noviembre de 2026 - 3:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una carta sin firma alguna fue enviada a ciertos empleados de los establecimientos de Encanto Restaurants entre la noche del jueves y madrugada del viernes. (Ramon "Tonito" Zayas)
Itzel Rivera
Por Itzel Rivera
Periodistaitzel.rivera@gfrmedia.com

Antes de que los restaurantes KFC y Taco Bell cerraran sus puertas el pasado lunes, 2 de noviembre, los empleados de Encanto Restaurants, operador de ambas franquicias en Puerto Rico, sabían que la cosa no andaba bien. Faltaban suministros en las tiendas y llegaban inversionistas a ver los establecimientos y el servicio que se ofrecía.

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Itzel Rivera es una periodista y productora natural de Vega Baja, Puerto Rico. Comenzó su carrera como productora digital en el programa de análisis político "Jugando Pelota Dura" por TeleOnce....
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