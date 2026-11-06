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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
“Es un atropello a nuestra psiquis mental”: empleados cuentan la odisea vivida antes del cierre en la isla de KFC y Taco Bell
Dos exempleadas relatan cómo las tiendas, en manos de Encanto Restaurants, enfrentaron cancelaciones de pedidos, escasez de productos y alegadas visitas de inversionistas antes del cierre
6 de noviembre de 2026 - 3:55 PM