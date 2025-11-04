Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
4 de noviembre de 2025
86°lluvia ligera
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 03:38 PM
S&P 500
6791.69
0.79%
·
Dow Jones
47207.12
1.01%
·
Nasdaq
23204.87
1.15%
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Fallece don Jesús Soto Santiago, fundador de Uno Radio Group

El empresario, considerado uno de los pioneros de la radio en Puerto Rico, murió a los 96 años

4 de noviembre de 2025 - 11:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“Por la piedra” aborda tanto temas políticos como sociales.
Hace más de 50 años, Soto Santiago comenzó su exitosa carrera radial. (José L. Cruz Candelaria)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La familia Soto Ruíz, propietarios del conglomerado puertorriqueño de estaciones de radio más grande de Puerto Rico, anunció el fallecimiento de su patriarca, don Jesús Soto Santiago, a sus 96 años.

“Es con mucho pesar, pero también con la alegría de saber que vivió una vida plena, que la familia Soto-Ruiz comparte la noticia del fallecimiento de don Jesús Soto Santiago esta tarde, a sus 96 años rodeado de sus seres queridos”, dice el comunicado de prensa.

De acuerdo a sus familiares, Soto Santiago, uno de los pioneros de la radio en Puerto Rico y fundador de Uno Radio Group, fue un gran esposo para Carmen Luisa Ruiz; el mejor padre para sus cuatro hijos Anthony “Junior”, Luis “Tuto”, Manuel “Tito” y Jaime “Gogo” Soto (QEPD), así como un gran abuelo para sus nietos.

“Sus contagiosas ganas de vivir, el amor por su familia, por la radio, su pasión por los autos antiguos y el compartir con sus buenos amigos siempre fueron su norte”, agregó la familia del empresario.

Asimismo, agradecieron a todos sus mensajes y buenos deseos. “Lo recordaremos siempre por su amor por la vida y por su familia. ¡Qué descanse en paz Jesús M. Soto Santiago!”, puntualizaron.

Hace más de 50 años, Soto Santiago comenzó su exitosa carrera radial conformando el conglomerado puertorriqueño más grande de estaciones de radio en la isla: SalSoul 99.1 FM, Fidelity 97.7 FM, NotiUno 630 AM, Hot 102.5 FM y Radio Tiempo 1430 AM.

Más allá de estar tristes por la pérdida, como es natural, la familia Soto Ruíz indicó que honrará su vida recordándo los mejores momentos junto a Don Jesús, y así invitan a hacerlo a quienes le conocieron en vida.

Recientemente, el programa “Good Nius”, que transmite NotiUno 630, realizó una entrevista con motivo del Día de los Padres a Don Jesús, la cual puedes ver aquí.

Tags
Breaking NewsRadioNotiunocomunicación
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 4 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: