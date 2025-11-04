Fallece don Jesús Soto Santiago, fundador de Uno Radio Group

La familia Soto Ruíz, propietarios del conglomerado puertorriqueño de estaciones de radio más grande de Puerto Rico, anunció el fallecimiento de su patriarca, don Jesús Soto Santiago, a sus 96 años.

“Es con mucho pesar, pero también con la alegría de saber que vivió una vida plena, que la familia Soto-Ruiz comparte la noticia del fallecimiento de don Jesús Soto Santiago esta tarde, a sus 96 años rodeado de sus seres queridos”, dice el comunicado de prensa.

De acuerdo a sus familiares, Soto Santiago, uno de los pioneros de la radio en Puerto Rico y fundador de Uno Radio Group, fue un gran esposo para Carmen Luisa Ruiz; el mejor padre para sus cuatro hijos Anthony “Junior”, Luis “Tuto”, Manuel “Tito” y Jaime “Gogo” Soto (QEPD), así como un gran abuelo para sus nietos.

“Sus contagiosas ganas de vivir, el amor por su familia, por la radio, su pasión por los autos antiguos y el compartir con sus buenos amigos siempre fueron su norte”, agregó la familia del empresario.

Asimismo, agradecieron a todos sus mensajes y buenos deseos. “Lo recordaremos siempre por su amor por la vida y por su familia. ¡Qué descanse en paz Jesús M. Soto Santiago!”, puntualizaron.

Hace más de 50 años, Soto Santiago comenzó su exitosa carrera radial conformando el conglomerado puertorriqueño más grande de estaciones de radio en la isla: SalSoul 99.1 FM, Fidelity 97.7 FM, NotiUno 630 AM, Hot 102.5 FM y Radio Tiempo 1430 AM.

Más allá de estar tristes por la pérdida, como es natural, la familia Soto Ruíz indicó que honrará su vida recordándo los mejores momentos junto a Don Jesús, y así invitan a hacerlo a quienes le conocieron en vida.