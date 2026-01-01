Firehouse Subs amplía su oferta de productos en Puerto Rico

Replicando la receta del año pasado, Firehouse Subs Puerto Rico adelantó que sumará nuevas opciones en su menú, manteniendo aquellos servicios y productos que permitieron el crecimiento de la marca en la isla y en Estados Unidos.

Fernando Oliver, director ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés) de Latin American Subs, parte del conglomerado de Restaurant Holding Company, franquiciado de Firehouse Subs en la isla, repasó la gestión de la marca con el lanzamiento de nuevos productos y el compromiso comunitario como bandera.

“Durante el 2025 vimos aumentar nuestra oferta de nuevos productos y la diversificación de nuestro menú con nuggets de pollo, tres sabores de quesadillas, estaciones de mantecado, tres alternativas de sándwiches de brisket (carne ahumada al BBQ) y los mofongo bites, disponibles hasta enero, con dos alternativas de subs o servidos como complemento con mayo kétchup, uno de los favoritos del mercado local. También vimos el regreso, por petición popular, del hot sauce bar con más de 10 alternativas de salsas (picantes y tradicionales)”, indicó Oliver.

15 años en la isla

Otro conveniente producto que ofrece Firehouse Subs Puerto Rico y que continuará en 2026 son las alternativas de catering que incluyen cajas individualizadas de almuerzo con chips y galletas y bandejas para 10 personas con subs, ensaladas o postres, perfectas para reuniones o actividades familiares.

Por su parte, Marcela Rullán, gerente de mercadeo (Marketing Manager) de Firehouse Subs Puerto Rico, informó que este año la empresa celebrará el decimoquinto aniversario ampliando la oferta de productos.

“En el 2026, año en que celebramos nuestro 15 aniversario en la isla, queremos enfocarnos en que nuestros invitados reciban más por su dinero con nuevas combinaciones para compartir en familia, como siempre refill de refresco gratis y opciones para personalizar el sabor de sus selecciones con nuestro amplio hot sauce bar. Continuaremos también con la oferta de niños gratis con la compra de combo durante el fin de semana para que puedan disfrutar la experiencia y ambiente de nuestros restaurantes”, indicó Rullán.

“Este año (2025) hemos visto la gran aceptación a productos nuevos y durante el 2026 continuaremos esa tendencia dándole un giro a productos actuales y nuevas opciones desarrolladas para complacer el gusto del paladar local, así como maximizar productos exitosos en los Estados Unidos”, continuó.

La cadena espera ver un aumento en el acceso de su menú al consumidor mediante plataformas de recogido/entrega de comida como Uber Eats y DoorDash que son cada vez más convenientes y que ha sido la tendencia.

Entretanto, Oliver informó que Firehouse repetirá y expandirá el evento educativo Touch the Truck que se llevó a cabo por primera vez el pasado octubre en el Firehouse Subs de Guaynabo y que permite que niños y la comunidad general conozcan de cerca a estos héroes e interaccionen con los equipos que se utilizan para manejo de emergencias.

Compromiso con los primeros respondedores

Honrando el origen de la marca, fundada por dos hermanos exbomberos en 1994, la cadena de subs compartió que ha entregado equipos valorados en $723,469 mediante 35 grants a 13 municipios, desde su llegada a la isla hace 14 años, de los cuales $195,836.95 se otorgaron el pasado año.

“Más allá de los fondos que la Fundación recibe a través de un por ciento de la venta de productos, exhortamos a nuestros invitados a apoyar esta gesta mediante la compra de buckets disponibles por $3 y donativos en alcancías ubicadas en nuestros 15 restaurantes a través de la isla y que nutre ese fondo a nivel nacional”, expresó Carlos J. Morell, presidente y principal oficial de operaciones (COO, por sus siglas en inglés), de Restaurant Holding Company.

En 2026, Firehouse entregará varias subvenciones ya en proceso. La cadena anunció que la convocatoria para la nueva ronda trimestral de subvenciones a primeros respondedores abrirá el 8 de enero de 2026 y cierra tan pronto se reciben las primeras 600 solicitudes.

El proceso es totalmente digital y la propuesta debe ser sometida con estimado específico de equipo solicitado valorado hasta $40,000 (incluyendo impuestos). Está dirigido a policías, bomberos y primeros respondedores, así como organizaciones de seguridad pública, organizaciones sin fines de lucro y escuelas.

Los solicitantes pueden acceder https://grants.firehousesubs.com/ para requisitos, así como llenar y someter la solicitud.

Las fechas límites para las otras dos convocatorias para 2026 son el 2 de abril y el 9 de julio.